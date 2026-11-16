इजराइल में फिर उठी राष्ट्रीय एकता सरकार बनाने की मांग, नेतन्याहू बोले- देश की चुनौतियों से निपटने में यही सक्षम

यरुशलम। इजराइल में नई सरकार के गठन को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। कार्यवाहक प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक बार फिर राष्ट्रीय एकता सरकार बनाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि देश के सामने मौजूद चुनौतियों का सामना करने में केवल राष्ट्रीय एकता सरकार ही सक्षम है। यह बयान ऐसे समय आया है, जब यशार पार्टी के प्रमुख गादी आइजेनकोट विभिन्न राजनीतिक दलों के साथ गठबंधन बनाने के लिए बातचीत कर रहे हैं।