Larkins Brothers Spy Case: 20 हजार रुपये में बिके MiG के राज! CIA के जाल में फंसे दो फौजी भाई, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी लापता

गिरफ्तारी के कुछ ही समय बाद मेजर जनरल लारकिंस ने कबूल किया कि पैसे के लालच में उन्होंने भाई के साथ मिलकर साजिश रची थी। उनके संपर्क में सीआईए के एजेंट 'जॉकी', 'बेन', 'जॉन' और 'बड' नाम से थे। वे जानना चाहते थे कि अगला सेनाध्यक्ष कौन होगा, श्रीनगर से लेह के बीच रात में काफिले चलते हैं या नहीं, विदेश में प्रशिक्षण के लिए कौन-से अफसर भेजे गए और भारत में रूसी तकनीशियन कहां तैनात हैं। 1982 के आखिर में 'जॉन' ने मिग-21, मिग-23 और मिग-25 के तकनीकी मैनुअल मांगे, जिनकी कीमत 20 से 40 हजार रुपये प्रति मैनुअल तय हुई। केनेथ लारकिंस वायुसेना मुख्यालय के चक्कर लगाकर पुराने साथियों से वही बातें पूछते रहे, जो उनका भाई जानना चाहता था।