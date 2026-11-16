Larkins Brothers Spy Case: 20 हजार रुपये में बिके MiG के राज! CIA के जाल में फंसे दो फौजी भाई, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी लापता

Larkins Brothers Spy Case : जिन पर देश को नाज था, उन्हीं ने बेचे वायुसेना के गुप्त मैनुअल, 40 साल बाद भी रहस्य बनी दो जासूस भाइयों की कहानी (फोटो सोर्स : AI@chatgpt)
CIA spy India 1983: हनीट्रैप में फंसे वायुसेना के एक विंग कमांडर की खबर ने हाल ही में जासूसी के पुराने किस्से फिर ताजा कर दिए हैं। लेकिन देश के सबसे चर्चित जासूसी मामलों में से एक कहानी चार दशक पुरानी है, जिसमें सेना और वायुसेना के दो सगे भाई अमेरिकी खुफिया एजेंसी के लिए काम करते पकड़े गए। सजा हुई, अपील खारिज हुई, पर आत्मसमर्पण के आदेश के बाद दोनों ऐसे गायब हुए कि आज तक सुराग नहीं मिला।
इस कहानी की शुरुआत नवंबर 1983 में दिल्ली पुलिस आयुक्त को भेजी गई एक शिकायत से हुई। एयर वाइस मार्शल एस. राघवेंद्रन ने बताया कि ग्रुप कैप्टन जसजीत सिंह ने उन्हें उसी साल मार्च में चौंकाने वाली बात बताई थी। उनके पुराने अफसर एयर वाइस मार्शल केनेथ ह्यूबर्ट लारकिंस उनसे वायुसेना के गोपनीय विमान मैनुअल मांग रहे थे और हर दस्तावेज के बदले 20 हजार रुपये देने को तैयार थे।
वरिष्ठ अधिकारियों ने इसे जाल बिछाने का मौका समझा। उनकी मंजूरी से जसजीत सिंह ने एक मैनुअल लारकिंस को सौंपा, ताकि विदेशी नेटवर्क की परतें खुल सकें। निगरानी में सामने आया कि लारकिंस का तार उनके भाई, सेना के मेजर जनरल फ्रैंक डी लारकिंस से जुड़ा है। तुगलक रोड थाने में एफआईआर दर्ज हुई और 11 नवंबर 1983 को दोनों के घरों पर छापे पड़े। वहां 'प्रतिबंधित' लिखी दो किताबें, 'गोपनीय' छपे दो फोटोस्टेट पन्ने, 18 बोतल विदेशी शराब और बिना लाइसेंस की 12 बोर बंदूक मिली।
केनेथ लारकिंस का रिकॉर्ड शानदार था। वे 1948 में पायलट के रूप में कमीशन हुए, डिफेंस सर्विसेज़ स्टाफ कॉलेज और नेशनल डिफेंस कॉलेज से पढ़े। उन्होंने पटियाला की एक प्रशिक्षण इकाई की कमान संभाली, चंडीगढ़ में 12 विंग के एओसी रहे और 1980 में जम्मू-कश्मीर के एओसी पद से रिटायर हुए।
गिरफ्तारी के कुछ ही समय बाद मेजर जनरल लारकिंस ने कबूल किया कि पैसे के लालच में उन्होंने भाई के साथ मिलकर साजिश रची थी। उनके संपर्क में सीआईए के एजेंट 'जॉकी', 'बेन', 'जॉन' और 'बड' नाम से थे। वे जानना चाहते थे कि अगला सेनाध्यक्ष कौन होगा, श्रीनगर से लेह के बीच रात में काफिले चलते हैं या नहीं, विदेश में प्रशिक्षण के लिए कौन-से अफसर भेजे गए और भारत में रूसी तकनीशियन कहां तैनात हैं। 1982 के आखिर में 'जॉन' ने मिग-21, मिग-23 और मिग-25 के तकनीकी मैनुअल मांगे, जिनकी कीमत 20 से 40 हजार रुपये प्रति मैनुअल तय हुई। केनेथ लारकिंस वायुसेना मुख्यालय के चक्कर लगाकर पुराने साथियों से वही बातें पूछते रहे, जो उनका भाई जानना चाहता था।
बाद में पहचान हुई कि 'जॉकी' दूतावास के अताशे फफील मारियानी, 'बेन' सहायक अताशे रेनॉल्ड फ्रेडरिक स्टेल्च, 'जॉन' अताशे हैरी एल. वेदरबी और 'बड' मेजर पॉल मैकिनले पिटमैन जूनियर थे। भारत सरकार ने चारों को 'पर्सोना नॉन ग्राटा' घोषित कर देश से निकाल दिया।
1985 में दोनों भाइयों को दस-दस साल के सश्रम कारावास की सजा मिली। 1989 में वे जमानत पर बाहर आए। दिल्ली हाईकोर्ट ने 2001 में उनकी अपील खारिज की और सुप्रीम कोर्ट ने 2003 में आत्मसमर्पण का आदेश दिया। तब से दोनों का कोई पता नहीं। इसी मामले में पकड़े गए लेफ्टिनेंट कर्नल जसबीर सिंह और नागरिक जसपाल सिंह गिल अपील में बरी हो गए थे।
शीतयुद्ध के दौर में भारत की वायुसेना बड़ी हद तक सोवियत विमानों पर टिकी थी, इसलिए मिग के तकनीकी ब्योरे अमेरिका के लिए बेहद कीमती थे। भारत में ऐसे मामले ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट, 1923 के तहत चलते हैं, जिसमें रक्षा से जुड़ी जासूसी पर 14 साल तक की सजा का प्रावधान है। राजनयिकों को 'पर्सोना नॉन ग्राटा' घोषित करना वियना संधि (1961) के तहत मिला अधिकार है।
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