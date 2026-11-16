ग्रीन इंडिया मिशन से 70% स्थानों पर नहीं दिखा बदलाव, ‘संसद’ ने अफसरों को किया तलब

इस रिपोर्ट पर परोक्ष रूप से संसद यानी संसद की लोक लेखा समिति (पीएसी) एक्शन में दिख रही है। पीएसी ने 19 नवंबर की बैठक में वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के अधिकारियों को इस संबंध में तलब किया है। सीएजी ने पिछले अगस्त में दी रिपोर्ट में कहा कि मिशन के तहत पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील और जलवायु परिवर्तन के खतरे वाले क्षेत्रों के बजाय कम और मध्यम संवेदनशीलता वाले इलाकों में पौधरोपण किया गया। नौ राज्यों में जांचे गए करीब 70% स्थलों पर मिशन के तहत किए गए काम का कोई उल्लेखनीय असर भी नहीं दिखा।