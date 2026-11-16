चीनी निर्भरता घटाने की मुहिम तेज, कई सेक्टरों में शुरू हुआ काम

चीन ने 19 अक्टूबर को टनल बोरिंग व कुछ अन्य विशेष निर्माण मशीनों पर नए प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है जो 18 नवंबर से लागू होने हैं। नए प्रतिबंधों से मशीनों के निर्यातकों को चीन की दोहरे उपयोग वाली वस्तुओं की निर्यात-नियंत्रण व्यवस्था के अंतर्गत लाइसेंस लेना होगा। माना जा रहा है कि भारत के रणनीतिक महत्त्व वाली परियोजनाओं को प्रभावित करने के लिए चीन ने ये उठाए हैं। बीते चार साल में चीन से सुरंग निर्माण मशीनों का आयात सालाना 1.8 करोड़ डॉलर से घटकर महज 8 लाख डॉलर रह गया है। भारत आने वाली कुछ सुरंग निर्माण मशीनों की कस्टम मंजूरी में 2024 में बाधा आई थी। मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना के लिए जरूरी कुछ मशीनें जर्मन कंपनी ने चीन स्थित अपने संयंत्रों में बनाई थीं। इसलिए चीन ने उन मशीनों को मंजूरी देने में कई नए प्रावधान लगा दिए थे। चीन से 2025-26 में भारत का आयात 131.63 अरब डॉलर का रहा, जबकि चीन को भारत का निर्यात लगभग 19.47 अरब डॉलर रहा। यानी चीन के साथ भारत का व्यापार घाटा करीब 112.16 अरब डॉलर तक पहुंच गया है।