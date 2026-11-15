पटना में छठ घाट की सफाई के दौरान बड़ा हादसा, पुनपुन नदी में डूबे चार किशोर, तीन लापता

स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि घटना की सूचना देने के बावजूद एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम को मौके पर पहुंचने में काफी समय लगा। इसको लेकर ग्रामीणों में प्रशासनिक व्यवस्था और छठ घाटों पर सुरक्षा इंतजामों के प्रति नाराजगी है। हादसे की खबर मिलते ही लापता किशोरों के परिजन घाट पर पहुंच गए। उनका रो-रोकर बुरा हाल है। परिजन और ग्रामीण लगातार किशोरों के सुरक्षित मिलने की उम्मीद लगाए हुए हैं। प्रशासन की ओर से लोगों से नदी के गहरे पानी में जाने से बचने और छठ घाटों पर सुरक्षा नियमों का पालन करने की अपील की गई है।