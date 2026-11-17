राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (SDRF) के अनुसार, बस हरिद्वार से चमोली जा रही थी। मंगलवार सुबह करीब 4:30 बजे गुलर पुल के पास चालक ने वाहन से नियंत्रण खो दिया। इसके बाद बस करीब 100 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। हादसे की सूचना मिलते ही SDRF और स्थानीय पुलिस की टीमें मौके पर पहुंचीं और राहत एवं बचाव अभियान शुरू किया। बस में फंसे 26 घायल यात्रियों को बाहर निकाला गया। दुर्गम रास्ते के कारण जवानों ने घायलों को स्ट्रेचर की मदद से खाई से सड़क तक पहुंचाया। इसके बाद उन्हें एंबुलेंस से अस्पताल भेजा गया। हादसे में जान गंवाने वाले आठ लोगों के शव भी बस से निकालकर सड़क तक लाए गए और अस्पताल पहुंचाए गए। घटनास्थल और आसपास के इलाकों में सर्च ऑपरेशन भी चलाया गया।