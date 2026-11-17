बता दें कि राहुल गांधी समेत विपक्षी नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट से चुनाव आयोग को 48 सवाल भेजने की अनुमति मांगी थी। याचिकाकर्ताओं की मांग है कि मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंह संधू तथा डॉ. विवेक जोशी से शपथपत्र के जरिए इन सवालों के जवाब लिए जाएं।