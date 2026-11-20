नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिपरिषद की करीब साढ़े तीन घंटे की बैठक में गरीबी उन्मूलन, नक्सलवाद के खात्मे और देश में बढ़ते नशे के खतरे पर विस्तार से चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने नशे की गिरफ्त में फंस रहे युवाओं को बचाने के लिए निर्णायक अभियान चलाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि जिस तरह देश ने नक्सलवाद के खिलाफ सफलता हासिल की है, उसी तरह नशे के खतरे को भी जड़ से खत्म किया जा सकता है।

बैठक में प्रधानमंत्री नशे के मुद्दे पर भावुक भी हुए। सूत्रों के अनुसार, उन्होंने कहा कि देश के युवाओं को नशे के जाल में फंसने से हर हाल में बचाना होगा। साथ ही नक्सलवाद के खिलाफ मिली सफलता को स्थायी बनाए रखने की जरूरत बताई और आगाह किया कि इस समस्या को दोबारा सिर उठाने का मौका नहीं मिलना चाहिए।