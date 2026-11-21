NEET Paper Leak Case: दिल्ली की फास्ट ट्रैक अदालत ने शनिवार को NEET-UG 2026 पेपर लीक मामले में सभी 14 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय कर दिए। राउज एवेन्यू कोर्ट में विशेष न्यायाधीश अजय गुप्ता के सामने पेश हुए सभी आरोपियों ने खुद को निर्दोष बताया। अब इस मामले में उनके खिलाफ मुकदमा चलेगा। मामले की सुनवाई 25 नवंबर से शुरू होगी। यह वही मामला है, जिसके सामने आने के बाद मई में मेडिकल प्रवेश परीक्षा रद्द करनी पड़ी थी।