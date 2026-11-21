उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अपने सामाजिक परिवर्तन मोर्चा के प्रभाव पर बात करते हुए ओवैसी ने कहा, "हमने जो सामाजिक परिवर्तन मोर्चा बनाया है उससे योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) और अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) दोनों ही बेचैन और परेशान हैं। वो दोनों समझते हैं कि सामाजिक परिवर्तन मोर्चा के रूप में एक मज़बूत और भरोसेमंद विकल्प सामने आ गया है। व्यक्तिगत तौर पर मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की माताजी के निधन पर उनके प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। लेकिन यह बात सभी को साफ तौर पर पता है और इसी से सब परेशान भी हैं कि वो अब तक जो कर रहे थे, वो असल में म्यूज़िकल चेयर जैसा था। 'अभी तुम कुर्सी ले लो, फिर मैं ले लूंगा।' अब इस मैदान में एक तीसरा दावेदार भी आ गया है और वो है हमारा सामाजिक परिवर्तन मोर्चा।"