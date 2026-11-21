अखिलेश यादव ने ऐलान किया कि सपा के सभी विधायक, MLC और सांसद अपने हस्ताक्षर के साथ चुनाव आयोग को एक पत्र लिखेंगे। इस पत्र में उन अधिकारियों के नाम शामिल होंगे जिन्होंने भाजपा कार्यकर्ता की तरह काम किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि, भाजपा सरकार आने के बाद से कई अधिकारियों को हटाया नहीं गया है और रिश्तेदार ऐसी कुर्सियों पर बैठे हैं जिनसे न्याय की उम्मीद नहीं की जा सकती। नौगांव सादात उपचुनाव का उदाहरण देते हुए उन्होंने दावा किया कि वहां 27 बूथों पर फर्जी मतदान कराने वाले अधिकारी को पहले दूसरे जिले और अब 9 विधानसभा सीटों वाले जिले में तैनात किया गया है, ताकि एक जिले के वोट दूसरे जिले में बनवाए जा सकें।