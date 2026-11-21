Yogi Last Meeting With Mother: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मां सावित्री देवी का 91 साल की उम्र में निधन हो गया है। उन्होंने उत्तराखंड के पौड़ी जिले के पंचूर गांव स्थित अपने पैतृक घर में अंतिम सांस ली। मां के निधन के बाद साल 2022 की उनकी मुलाकात का वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा में है। उस समय योगी आदित्यनाथ अचानक अपने घर पहुंचे थे। मां के सामने पहुंचकर उन्होंने पूछा था, 'आपने पहचान लिया मुझे?' इसके बाद 2024 में मां की तबीयत बिगड़ने पर भी वह उनसे मिलने ऋषिकेश एम्स पहुंचे थे।