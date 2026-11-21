अपनी मां सावित्री देवी के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (एक्स फोटो सीएम योगी)
Yogi Last Meeting With Mother: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मां सावित्री देवी का 91 साल की उम्र में निधन हो गया है। उन्होंने उत्तराखंड के पौड़ी जिले के पंचूर गांव स्थित अपने पैतृक घर में अंतिम सांस ली। मां के निधन के बाद साल 2022 की उनकी मुलाकात का वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा में है। उस समय योगी आदित्यनाथ अचानक अपने घर पहुंचे थे। मां के सामने पहुंचकर उन्होंने पूछा था, 'आपने पहचान लिया मुझे?' इसके बाद 2024 में मां की तबीयत बिगड़ने पर भी वह उनसे मिलने ऋषिकेश एम्स पहुंचे थे।
मई 2022 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने पैतृक गांव पंचूर पहुंचे थे। वहां उन्होंने मां सावित्री देवी से मुलाकात की थी। मां के सामने पहुंचते ही उन्होंने पूछा, 'आपने पहचान लिया मुझे?' उस मुलाकात का वीडियो अब एक बार फिर सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है। वीडियो में योगी आदित्यनाथ का पैतृक घर दिखाई देता है। घर किसी सामान्य ग्रामीण परिवार की तरह नजर आता है। मुख्यमंत्री बनने के बाद भी उनका अपने गांव और परिवार से जुड़ाव इस मुलाकात में दिखाई दिया था।
सावित्री देवी पिछले कई सालों से बीमार रहती थीं। साल 2024 में उनकी तबीयत ज्यादा खराब होने पर उन्हें ऋषिकेश एम्स में भर्ती कराया गया था। उस समय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनसे मिलने अस्पताल पहुंचे थे। उन्होंने मां का हालचाल जाना था। सावित्री देवी उत्तराखंड के पौड़ी जिले के पंचूर गांव में रहती थीं। योगी आदित्यनाथ के परिवार में कुल सात भाई-बहन हैं। इनमें चार भाई और तीन बहनें हैं। योगी आदित्यनाथ का परिवार में दूसरा स्थान है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मां के निधन के समय गोरखपुर में थे। वह 50 हजार छात्र-छात्राओं को टैबलेट वितरण करने के बाद सभा को संबोधित कर रहे थे। इसी दौरान उन्हें मां के निधन की सूचना मिली। सावित्री देवी ने अपने पैतृक घर में अंतिम सांस ली थी।
योगी आदित्यनाथ के पिता आनंद सिंह बिष्ट का 20 अप्रैल 2020 को निधन हो गया था। उस समय देश में कोरोना महामारी का दौर था। योगी आदित्यनाथ प्रशासनिक कामकाज में व्यस्त थे। इसी वजह से वह पिता के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो पाए थे।
योगी आदित्यनाथ का पहले नाम अजय सिंह बिष्ट था। राम मंदिर आंदोलन के दौरान 1990 में वह गोरखनाथ मठ के महंत अवैद्यनाथ के संपर्क में आए थे। बाद में वह गोरखपुर आ गए। महंत अवैद्यनाथ ने उन्हें दीक्षा दी और अपना उत्तराधिकारी घोषित किया।
योगी आदित्यनाथ ने 1998 में गोरखपुर लोकसभा सीट से चुनाव जीतकर संसदीय राजनीति में कदम रखा। इसके बाद वह लगातार पांच बार सांसद चुने गए। 12 सितंबर 2014 को महंत अवैद्यनाथ का निधन हुआ। साल 2017 में भाजपा ने उन्हें उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया। उस समय उन्हें विधान परिषद का सदस्य बनाया गया था।
संन्यास लेने के बाद योगी आदित्यनाथ का परिवार से संपर्क कम हो गया था, लेकिन वह अपनी मां की सेहत की जानकारी लेते रहते थे। मां से उनकी मुलाकात के पुराने वीडियो अब उनके निधन के बाद फिर चर्चा में हैं।
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