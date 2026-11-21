CM Yogi Mother Savitri Devi Death: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मां सावित्री देवी का आज उत्तराखंड के हरिद्वार में अंतिम संस्कार किया जाएगा। मां को आखिरी विदाई देते समय सीएम योगी भावुक हो गए। उन्होंने मां के पार्थिव शरीर पर माला चढ़ाई और कंधा भी दिया। सावित्री देवी का शुक्रवार सुबह 10:45 बजे 91 साल की उम्र में निधन हो गया था। मां के निधन की खबर योगी को उस वक्त मिली, जब वह गोरखपुर में एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इसके बाद वह उत्तराखंड पहुंचे और रातभर मां के पार्थिव शरीर के पास बैठे रहे।