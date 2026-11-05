‘एयरलिफ्ट के लिए गुहार लगाती रहीं’ दो बेटियों को खोकर टूटे पिता, बोले- डोली में विदा करने का था सपना, अब कंधा देने की हिम्मत नहीं

श्रीनारायण के मुताबिक, छोटी बेटी वर्तिका को कंपनी की तरफ से टूर पैकेज मिला था। वह अपनी बड़ी बहन दीपिका को भी साथ ले जाना चाहती थी। 26 अक्टूबर को वर्तिका ने फोन करके दीपिका को दिल्ली बुलाया। इसके बाद दोनों बहनें कंपनी के टूर पैकेज पर उत्तराखंड के लिए रवाना हो गईं। पिता ने त्योहार का हवाला देकर दोनों को जाने से मना भी किया था, लेकिन बेटियों ने तीन दिन में टूर पूरा करके घर लौटने की बात कही थी। परिवार को उम्मीद थी कि दोनों त्योहार पर वापस आ जाएंगी, लेकिन 27 अक्टूबर को उनके केदारताल में लापता होने की खबर मिली।