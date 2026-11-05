हाथरस में दर्दनाक हादसा, आधी रात को मकान में लगी भीषण आग, जिंदा जलकर बुजुर्ग दंपती की मौत

Hathras Fire Incident: हाथरस के सादाबाद में बुधवार देर रात एक दर्दनाक हादसे में बुजुर्ग पति-पत्नी की जिंदा जलकर मौत हो गई। दोनों घर में सो रहे थे, तभी रात करीब 2 बजे अचानक मकान में आग लग गई। कुछ ही देर में आग ने पूरे घर को अपनी चपेट में ले लिया। आग इतनी तेजी से फैली कि बुजुर्ग दंपती को बाहर निकलने का मौका तक नहीं मिला। हादसे के समय घर में दोनों अकेले थे। उनका छोटा बेटा परिवार के साथ शादी समारोह में शामिल होने के लिए गया हुआ था। सूचना मिलने पर पुलिस, दमकल और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक दोनों की जान जा चुकी थी।