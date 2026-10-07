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तीन महीने से था लापता, घर पहुंचे अनुज ने कहा- सत्संग से प्रभावित हुआ, अब माता-पिता की सेवा करूंगा

UP News: हाथरस के बामनाई गांव निवासी 16 वर्षीय अनुज चौधरी तीन महीने बाद पुलिस को मिला। प्रेमानंद महाराज से गुरु दीक्षा लेने के बाद वह वृंदावन आश्रम चला गया था। माता-पिता ने तलाश और प्रदर्शन किया। पुलिस ने उसे परिवार को सौंप दिया।
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हाथरस

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Ankit Sai

Oct 07, 2026

UP News

अनुज चौधरी (IANS Photo)

Hathras News:हाथरस की सदाबाद तहसील के बामनाई गांव निवासी अनुज चौधरी (16) को पुलिस ने तीन महीने बाद बरामद कर लिया है। अनुज वृंदावन में प्रेमानंद महाराज से गुरु दीक्षा लेने के बाद एक आश्रम चला गया था। बेटे की तलाश में उसके माता-पिता कई महीनों तक जगह-जगह भटकते रहे और बाद में धरना-प्रदर्शन भी किया। मामला चर्चा में आने और लगातार दबाव के बाद पुलिस ने अनुज को बरामद कर परिवार के सुपुर्द कर दिया। घर लौटने के बाद अनुज ने बताया कि वह धीरे-धीरे सत्संग सुनने लगा था, जिससे वह प्रभावित हुआ और जीवन का सही अर्थ समझने में मदद मिली। उसने कहा कि आगे वह अपने माता-पिता की सेवा करेगा और गुरुदेव के सिद्धांतों का पालन करेगा।

93 दिन बाद हुई परिवार से मुलाकात

अनुज के मिलने की खबर शनिवार को परिवार तक पहुंची। इसके बाद देर रात पुलिस की मौजूदगी में उसकी मां और बहन से मुलाकात कराई गई। लंबे समय बाद बेटे को सामने देखकर दोनों भावुक हो गईं। मां और बहन की आंखों से आंसू निकल पड़े। परिजनों ने अनुज से बातचीत कर उसका हालचाल जाना।

परिवार करता रहा बेटे की तलाश

अनुज के गायब होने के बाद से परिवार लगातार उसे खोज रहा था। परिजन पुलिस और अधिकारियों के दफ्तरों के चक्कर लगाते रहे। वे लगातार अनुज की सुरक्षित वापसी की मांग कर रहे थे। इस दौरान परिवार की ओर से उसकी तलाश के लिए कई स्तर पर प्रयास किए गए।

नाबालिग होने से प्रक्रिया जरूरी

अनुज की उम्र 16 साल है। ऐसे में उसके मामले में बाल संरक्षण से जुड़ी प्रक्रिया पूरी की जाएगी। पुलिस उसे बाल कल्याण समिति के सामने पेश करने की तैयारी कर रही है। समिति के सामने जरूरी प्रक्रिया पूरी होने के बाद उसके संबंध में आगे फैसला लिया जाएगा। परिवार अब बाल कल्याण समिति की प्रक्रिया पूरी होने का इंतजार कर रहा है। परिजनों को उम्मीद है कि जरूरी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद अनुज सुरक्षित तरीके से घर लौट सकेगा।

पुलिस ने बताई आगे की कार्रवाई

कोतवाली प्रभारी विजय कुमार सिंह ने बताया कि नाबालिग होने के कारण बाल कल्याण समिति के नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। समिति की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही आगे की स्थिति साफ होगी।

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Updated on:

07 Oct 2026 01:59 pm

Published on:

07 Oct 2026 01:46 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Hathras / तीन महीने से था लापता, घर पहुंचे अनुज ने कहा- सत्संग से प्रभावित हुआ, अब माता-पिता की सेवा करूंगा

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