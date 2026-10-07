‘भाजपाई भी समझ गए भाजपा किसी की सगी नहीं’, अखिलेश यादव ने कहा- अब पार्टी का अंत ऐतिहासिक होगा

अखिलेश यादव ने कहा कि अपने ही दल में घोर उपेक्षित भाजपाई अब एक-दूसरे से दुखी होकर कह रहे हैं कि भाजपा ने हमें बुरी तरह से निचोड़कर, इस तरह बर्बाद कर दिया है कि अब हमारी तुलना पूरी तरह रस निकाले जा चुके गन्ने की उस खोई से भी नहीं की जा सकती है, जिसे देखकर हाथी भी मुंह मोड़ लेता है। दरअसल भाजपाइयों की अपने ही दल में हो रही दुर्दशा इससे भी ज्यादा गई-गुजरी है क्योंकि अपनी विघटनकारी दकियानूसी मानसिकता के कारण वो न तो बदलते हुए प्रगतिशील समाज का सामना कर पा रहे हैं, न ही अपने घरों में प्रोग्रेसिव-पॉज़िटिव सोचवाली नई पीढ़ी का।