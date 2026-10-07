7 अक्टूबर 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

Asian Games 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

लखनऊ

‘भाजपाई भी समझ गए भाजपा किसी की सगी नहीं’, अखिलेश यादव ने कहा- अब पार्टी का अंत ऐतिहासिक होगा

Uttar Pradesh Politics News: सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि अब भाजपाइयों का भी पार्टी से मोहभंग हो रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा में कार्यकर्ताओं को सम्मान नहीं मिलता और पार्टी व उसके लोग अंदर से टूट चुके हैं।
2 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Ankit Sai

Oct 07, 2026

Akhilesh yadav

अखिलेश यादव फोटो सोर्स @samajwadiparty Facebook

Akhilesh Yadav:समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए दावा किया कि अब भाजपा से भाजपाइयों का ही मोहभंग हो रहा है और पार्टी के खिलाफ उनके वीडियो सामने आ रहे हैं। अखिलेश ने कहा कि भाजपा ने अपना विश्वास और जनाधार खो दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि पार्टी में न तो किसी की सलाह ली जाती है और न ही फैसलों में दूसरों को शामिल किया जाता है। अखिलेश ने कहा कि भाजपा और उसके कार्यकर्ता अंदर से टूट चुके हैं और पार्टी का अंत ऐतिहासिक होगा।

भाजपा की कार्यप्रणाली पर उठाए सवाल

अखिलेश यादव ने अपने पोस्ट में भाजपा की कार्यप्रणाली को लेकर कई सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि पार्टी में सरकार और संगठन की भूमिका को लेकर भी स्थिति ठीक नहीं है। उनके मुताबिक भाजपा एकाधिकारी सोच से घिरी हुई है और इसमें दूसरे लोगों के लिए जगह नहीं बची है। उन्होंने लिखा कि जब किसी व्यक्ति को अपनी बात रखने या फैसलों में शामिल होने का अवसर ही नहीं मिलेगा तो उसे मान-सम्मान कैसे मिलेगा। अखिलेश ने कहा कि पार्टी के भीतर किसी मामले में सलाह लेने की व्यवस्था भी दिखाई नहीं देती।

कार्यकर्ताओं की स्थिति पर किया तंज

अखिलेश यादव ने कहा कि अपने ही दल में घोर उपेक्षित भाजपाई अब एक-दूसरे से दुखी होकर कह रहे हैं कि भाजपा ने हमें बुरी तरह से निचोड़कर, इस तरह बर्बाद कर दिया है कि अब हमारी तुलना पूरी तरह रस निकाले जा चुके गन्ने की उस खोई से भी नहीं की जा सकती है, जिसे देखकर हाथी भी मुंह मोड़ लेता है। दरअसल भाजपाइयों की अपने ही दल में हो रही दुर्दशा इससे भी ज्यादा गई-गुजरी है क्योंकि अपनी विघटनकारी दकियानूसी मानसिकता के कारण वो न तो बदलते हुए प्रगतिशील समाज का सामना कर पा रहे हैं, न ही अपने घरों में प्रोग्रेसिव-पॉज़िटिव सोचवाली नई पीढ़ी का।

नई पीढ़ी को लेकर भी निशाना

अखिलेश यादव ने भाजपा की विचारधारा पर भी सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि पार्टी की पुरानी और दकियानूसी सोच बदलते समाज के साथ तालमेल नहीं बैठा पा रही है। उनके मुताबिक भाजपा के सामने सिर्फ समाज में बदलाव ही चुनौती नहीं है, बल्कि उसके अपने घरों में मौजूद नई पीढ़ी भी सकारात्मक और प्रगतिशील सोच के साथ आगे बढ़ रही है। उन्होंने लिखा कि ऐसे हालात में भाजपा से जुड़े लोग न तो बदलते समाज का सामना कर पा रहे हैं और न ही अपने परिवारों में बदलती सोच के साथ सामंजस्य बैठा पा रहे हैं।

‘बिन घाट के भाजपाई’ पर तंज

अखिलेश ने पोस्ट में लिखा कि बेचारे भाजपाई तो किसी भी घाट के नहीं रहे। हमें ऐसे ‘बिन घाट के भाजपाइयों’ से बेहद सहानुभूति है। उन्होंने आगे कहा कि सच तो ये है कि अपने अंतिम दौर में चल रहे भाजपाई भी अंदर से टूट गए हैं और भाजपा भी। पोस्ट के आखिर में अखिलेश यादव ने लिखा कि भाजपा का अंत ऐतिहासिक होगा!

राहुल गांधी-प्रियंका समेत सांसदों पर FIR, ओपी राजभर बोले- सरकारी संस्थान में जबरन घुसेंगे तो होगी गिरफ्तारी

ये भी पढ़ें
OP Rajbhar, Asaduddin Owaisi, Samajwadi Party, Akhilesh Yadav, UP Politics, Muslim Vote Bank, AIMIM

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

07 Oct 2026 12:57 pm

Published on:

07 Oct 2026 12:21 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / ‘भाजपाई भी समझ गए भाजपा किसी की सगी नहीं’, अखिलेश यादव ने कहा- अब पार्टी का अंत ऐतिहासिक होगा

बड़ी खबरें

View All

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

UP Politics: ‘आंदोलन करने वाले लोग अपने गिरेबान में झांक कर देखें’, अखिलेश यादव को लेकर क्या बोले मंत्री ओपी राजभर?

up politics
लखनऊ

राहुल गांधी-प्रियंका समेत सांसदों पर FIR, ओपी राजभर बोले- सरकारी संस्थान में जबरन घुसेंगे तो होगी गिरफ्तारी

OP Rajbhar, Asaduddin Owaisi, Samajwadi Party, Akhilesh Yadav, UP Politics, Muslim Vote Bank, AIMIM
लखनऊ

‘जब वे चुनाव जीतते हैं, तो इलेक्शन कमीशन अच्छा होता है’, डिप्टी CM पाठक बोले-कांग्रेस पार्टी के नेता पूरी तरह से अपना आपा खो चुके

up news
लखनऊ

UP चुनाव में सीट बंटवारे पर बोले इमरान मसूद बोले, अखिलेश यादव जो भी प्रस्ताव रखेंगे, हम उसे मानने को तैयार

Imran Masood Statement, SP Congress Alliance,
लखनऊ

PM Modi की 25 साल की जनसेवा पूरी: CM योगी ने 50 स्टार्टअप और 500 करोड़ के निवेश का बताया प्लान

सीएम योगी
लखनऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.