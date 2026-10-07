राहुल गांधी-प्रियंका समेत सांसदों पर FIR, ओपी राजभर बोले- सरकारी संस्थान में जबरन घुसेंगे तो होगी गिरफ्तारी

पुलिस के अनुसार, आकाशवाणी भवन परिसर में मौजूद प्रदर्शनकारियों से जगह खाली करने के लिए कहा गया था। हालांकि, प्रदर्शनकारी वहां से हटने के लिए तैयार नहीं हुए। उनकी मांग थी कि सांसदों के एक प्रतिनिधिमंडल को चुनाव आयोग के अधिकारियों से मुलाकात करने की अनुमति दी जाए। विरोध के दौरान परिसर में कांग्रेस के कई नेता मौजूद रहे। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच बातचीत के बाद भी जब धरना खत्म नहीं हुआ तो पुलिस ने उन्हें वहां से हटाने की कार्रवाई शुरू की। करीब आठ घंटे तक चले गतिरोध के बाद पुलिस ने राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और अन्य नेताओं को हिरासत में लिया।