PM Modi की 25 साल की जनसेवा पूरी, CM योगी बोले- हर भारतीय के लिए गर्व का दिन

Uttar Pradesh News: लखनऊ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसेवा के 25 साल पूरे होने पर आयोजित ‘सेवा ज्योति यात्रा’ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्हें बधाई दी। सीएम योगी ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी का सार्वजनिक जीवन ‘जनसेवा से राष्ट्रसेवा’ के संकल्प को समर्पित रहा है। उन्होंने कहा कि 25 साल का यह सफर प्रधानमंत्री के दृढ़ संकल्प, मेहनत और दूरदर्शी सोच का प्रमाण है। योगी ने कहा कि पीएम मोदी के प्रयासों से देश सुरक्षित, आत्मनिर्भर और दुनिया में अपनी मजबूत पहचान बनाने वाला नया भारत देख रहा है।