‘जब वे चुनाव जीतते हैं, तो इलेक्शन कमीशन अच्छा होता है’, डिप्टी CM पाठक बोले-कांग्रेस पार्टी के नेता पूरी तरह से अपना आपा खो चुके

बता दें कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। भाजपा के राज्यसभा प्रत्याशी धर्मपाल सिंह ने SIR के विरोध में विपक्षी दलों के प्रदर्शन पर निशाना साधा। भाजपा के राज्यसभा प्रत्याशी धर्मपाल सिंह ने SIR को लेकर विपक्ष के विरोध प्रदर्शन पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष लोकतंत्र का सम्मान नहीं करता और अराजकता की स्थिति पैदा करने की कोशिश कर रहा है। विपक्ष गुंडागर्दी कर रहा है। धर्मपाल सिंह ने कहा कि समय आने पर जनता इसका जवाब देगी। उन्होंने यह भी दावा किया कि आने वाले चुनाव में विपक्षी दलों की जमानतें तक जब्त हो जाएंगी।