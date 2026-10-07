7 अक्टूबर 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

Asian Games 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

लखनऊ

‘जब वे चुनाव जीतते हैं, तो इलेक्शन कमीशन अच्छा होता है’, डिप्टी CM पाठक बोले-कांग्रेस पार्टी के नेता पूरी तरह से अपना आपा खो चुके

UP Politics: डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कांग्रेस पर संवैधानिक संस्थाओं को लेकर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाया। उन्होंने 2027 में उत्तर प्रदेश में भाजपा की प्रचंड बहुमत से वापसी का दावा किया।
2 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Harshul Mehra

Oct 07, 2026

up news

डिप्टी CM ब्रजेश पाठक। फोटो सोर्स-ANI

UP Politics: उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उसके नेताओं पर संवैधानिक संस्थाओं को लेकर लगातार सवाल उठाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता अपना आपा खो चुके हैं और सत्ता हासिल करने की चाह में उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है।

'चुनाव जीतते हैं तो आयोग अच्छा, हारते हैं तो खराब'

ब्रजेश पाठक ने कहा कि कांग्रेस के नेता चुनाव आयोग समेत संवैधानिक संस्थाओं पर लगातार आरोप लगाते हैं। उन्होंने कहा कि जब कांग्रेस चुनाव जीतती है तो उसे चुनाव आयोग सही लगता है, लेकिन चुनाव हारने के बाद वही आयोग गलत नजर आने लगता है। उपमुख्यमंत्री ने कांग्रेस के रुख को लेकर कहा कि पार्टी केवल अपनी हार की वजहों से ध्यान हटाने के लिए "फेस सेविंग" कर रही है।

'सत्ता की भूख में कुछ दिखाई नहीं दे रहा'

ब्रजेश पाठक ने कांग्रेस नेताओं पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि सत्ता की भूख के कारण उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस लगातार संवैधानिक संस्थाओं की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाकर अपनी राजनीति कर रही है।

2027 चुनाव को लेकर BJP पर जताया भरोसा

आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर उपमुख्यमंत्री ने भाजपा की जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि 2027 में भाजपा उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में वापसी करेगी।

क्या बोले धर्मपाल सिंह?

बता दें कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। भाजपा के राज्यसभा प्रत्याशी धर्मपाल सिंह ने SIR के विरोध में विपक्षी दलों के प्रदर्शन पर निशाना साधा। भाजपा के राज्यसभा प्रत्याशी धर्मपाल सिंह ने SIR को लेकर विपक्ष के विरोध प्रदर्शन पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष लोकतंत्र का सम्मान नहीं करता और अराजकता की स्थिति पैदा करने की कोशिश कर रहा है। विपक्ष गुंडागर्दी कर रहा है। धर्मपाल सिंह ने कहा कि समय आने पर जनता इसका जवाब देगी। उन्होंने यह भी दावा किया कि आने वाले चुनाव में विपक्षी दलों की जमानतें तक जब्त हो जाएंगी।

इसके अलावा राज्यसभा प्रत्याशी बनाए जाने पर धर्मपाल सिंह ने पार्टी नेतृत्व का आभार जताया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने उनके जैसे आम कार्यकर्ता को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी है। उन्होंने कहा कि जिम्मेदारी बड़ी है और वह पूरी निष्ठा के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगे। साथ ही भाजपा को मजबूत करने के लिए काम करने की बात कही।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

political

political news

politics

UP Politics

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

07 Oct 2026 11:18 am

Published on:

07 Oct 2026 10:39 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / ‘जब वे चुनाव जीतते हैं, तो इलेक्शन कमीशन अच्छा होता है’, डिप्टी CM पाठक बोले-कांग्रेस पार्टी के नेता पूरी तरह से अपना आपा खो चुके

बड़ी खबरें

View All

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

UP चुनाव में सीट बंटवारे पर बोले इमरान मसूद बोले, अखिलेश यादव जो भी प्रस्ताव रखेंगे, हम उसे मानने को तैयार

Imran Masood Statement, SP Congress Alliance,
लखनऊ

PM Modi की 25 साल की जनसेवा पूरी, CM योगी बोले- हर भारतीय के लिए गर्व का दिन

सीएम योगी
लखनऊ

आयोग से सवाल हम पूछ रहे, तो जवाब में बीजेपी क्यों कूद रही? अखिलेश यादव का बड़ा हमला

SP chief Akhilesh Yadav
लखनऊ

‘ये आंदोलन की शुरुआत है’, INDIA गठबंधन के प्रदर्शन पर आराधना मिश्रा का बड़ा बयान, बोलीं- BJP के इशारे पर काम कर रहा चुनाव आयोग

Congress leader Aradhana Mishra (PhotoANI)
लखनऊ

कैसरबाग में अवैध हुक्काबारों पर पुलिस का हंटर, 42 लोग पकड़े, इंस्पेक्टर अंजनी मिश्रा की बड़ी कार्रवाई

कार्रवाई के दौरान पुलिस की गिरफ्त में पकड़े गए लोग (फोटो सोर्स : Ritesh Singh )
लखनऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.