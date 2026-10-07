Rasik Dulari Death Case Row: प्रेमानंद महाराज की किडनी की होगी सरकारी जांच? कौन हैं आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज, जिन्होंने की मांग

Rasik Dulari Death Case Row:प्रेमानंद महाराजके शिष्य दीपक लोधी उर्फ रसिक दुलारी शरण की मौत से पहले का एक और CCTV फुटेज सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। घटना के 11 दिन बाद मंगलवार को सामने आए इस चौथे वीडियो को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और इसमें रसिक दुलारी शरण गो कृपा कुंज के कमरे से निकलकर सीढ़ियों और गैलरी की तरफ जाते दिखाई दे रहे हैं। दीपक लोधी उर्फ रसिक दुलारी शरण की मौत के मामले को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। इस बीच श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट के अध्यक्ष आशुतोष ब्रह्मचारी ने मथुरा के जिलाधिकारी को पत्र भेजा। इस पत्र में उन्होंने संत प्रेमानंद की किडनी की सरकारी अस्पताल में विशेषज्ञ चिकित्सकों से जांच कराने की मांग की है। आपको बताते हैंश्री कृष्ण जन्मभूमिमुक्ति निर्माण ट्रस्ट के अध्यक्ष आशुतोष ब्रह्मचारी के बारे में।