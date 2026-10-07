7 अक्टूबर 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

Asian Games 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

मथुरा

Rasik Dulari Death Case Row: प्रेमानंद महाराज की किडनी की होगी सरकारी जांच? कौन हैं आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज, जिन्होंने की मांग

Rasik Dulari Death Case Row: प्रेमानंद महाराज के शिष्य रसिक दुलारी शरण की मौत से पहले का चौथा CCTV फुटेज सामने आया है। वहीं, आशुतोष ब्रह्मचारी ने मामले की निष्पक्ष जांच और संत प्रेमानंद की किडनी की सरकारी जांच की मांग की है।
3 min read
Google source verification

मथुरा

image

Harshul Mehra

Oct 07, 2026

rasik-dulari-sharan-death-fourth-cctv-footage-know-about-ashutosh-brahmachari

रसिक दुलारी शरण। फोटो पत्रिका-Enhance with AI

Rasik Dulari Death Case Row:प्रेमानंद महाराजके शिष्य दीपक लोधी उर्फ रसिक दुलारी शरण की मौत से पहले का एक और CCTV फुटेज सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। घटना के 11 दिन बाद मंगलवार को सामने आए इस चौथे वीडियो को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और इसमें रसिक दुलारी शरण गो कृपा कुंज के कमरे से निकलकर सीढ़ियों और गैलरी की तरफ जाते दिखाई दे रहे हैं। दीपक लोधी उर्फ रसिक दुलारी शरण की मौत के मामले को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। इस बीच श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट के अध्यक्ष आशुतोष ब्रह्मचारी ने मथुरा के जिलाधिकारी को पत्र भेजा। इस पत्र में उन्होंने संत प्रेमानंद की किडनी की सरकारी अस्पताल में विशेषज्ञ चिकित्सकों से जांच कराने की मांग की है। आपको बताते हैंश्री कृष्ण जन्मभूमिमुक्ति निर्माण ट्रस्ट के अध्यक्ष आशुतोष ब्रह्मचारी के बारे में।

सोमवार को श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट के अध्यक्ष आशुतोष ब्रह्मचारी ने मथुरा के जिलाधिकारी को पत्र भेजा। पत्र में उन्होंने संत प्रेमानंद की किडनी की सरकारी अस्पताल में विशेषज्ञ चिकित्सकों से जांच कराने की मांग की है। इसके साथ ही उन्होंने वृंदावन स्थित श्री राधा केली कुंज आश्रम से जुड़े मामलों की निष्पक्ष और उच्चस्तरीय जांच की मांग भी की।

कौन हैं आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज?

आशुतोष ब्रह्मचारी को जगद्गुरु रामभद्राचार्य का शिष्य बताया जाता है। वह श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट के अध्यक्ष भी हैं और मथुरा स्थित श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले में सक्रिय भूमिका निभाते रहे हैं। उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, आशुतोष ब्रह्मचारी का जन्म उत्तर प्रदेश के शामली जिले में एक पंडित परिवार में हुआ था। उनके पिता रोडवेज बस में कंडक्टर थे।

जुलाई 2024 में भी भेजा था पत्र

आशुतोष ब्रह्मचारी ने अपने पत्र में कहा कि उन्होंने जुलाई 2024 में तत्कालीन जिलाधिकारी को भी पत्र भेजा था। इसमें उन्होंने अनिरुद्ध कुमार पांडे उर्फ संत प्रेमानंद की किडनी खराब होने के दावे की सरकारी अस्पताल में विशेषज्ञ डॉक्टरों से जांच कराने और रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग की थी।

2022 में रामभद्राचार्य से ली थी दीक्षा

बताया जाता है कि आशुतोष ब्रह्मचारी ने वर्ष 2022 में जगद्गुरु रामभद्राचार्य से दीक्षा लेने के बाद संन्यासी जीवन अपना लिया था। इसके बाद वह धार्मिक और सामाजिक मुद्दों से जुड़े मामलों में सक्रिय रहे। वर्तमान में वह रसिक दुलारी शरण की मौत के मामले में निष्पक्ष जांच की मांग और संत प्रेमानंद की किडनी की सरकारी जांच की मांग को लेकर चर्चा में हैं।

वायरल हो रहा एक और वीडियो

बता दें कि मामले को लेकर एक वीडियो और सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जिसमें रसिक दुलारी शरण सफेद रंग का हाफ कुर्ता और पीले रंग की धोती पहने नजर आ रहे हैं। वह कमरे से बाहर निकलने के बाद अपनी धोती संभालते हुए लड़खड़ाते कदमों से आगे बढ़ते दिखाई देते हैं। वीडियो में वह करीब 20 कदम तक चलते नजर आते हैं। इसके बाद वह सीढ़ियों की तरफ जाने के लिए गैलरी से दूसरी ओर मुड़ जाते हैं। फुटेज को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि उन्हें किसी तरह की चोट लगी हो सकती है, हालांकि इसकी स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। साथ ही वायरल हो रहे वीडियो की पुष्टि पत्रिका न्यूज टीम नहीं करती है।

एसपी सिटी राजीव कुमार ने फुटेज के वायरल होने को लेकर जानकारी जुटाने की बात कही है। अब यह सवाल भी उठ रहा है कि CCTV फुटेज कहां से सामने आ रहे हैं और इन्हें सोशल मीडिया पर कौन वायरल कर रहा है।

25 सितंबर को चौथी मंजिल से कूदकर दी थी जान

गौरतलब है कि रसिक दुलारी शरण ने 25 सितंबर की सुबह गो कृपा कुंज की इमारत की चौथी मंजिल से कूदकर जान दे दी थी। घटना के बाद से पुलिस मामले की जांच में जुटी है। मौत की वजह और घटना से जुड़े अन्य पहलुओं की जांच के लिए पुलिस अब तक 50 से अधिक लोगों से पूछताछ कर चुकी है। पुलिस अलग-अलग बिंदुओं को ध्यान में रखकर मामले की पड़ताल कर रही है।

Rasik Dulari Death Case: संत प्रेमानंद के आश्रम में कोहली को 5 करोड़ रुपये देकर बुलाया?, कौन हैं दिनेश फलाहारी महाराज जिनका आरोप

ये भी पढ़ें
rasik-dulari-death-case-premanand-maharaj-ashram-know-about-dinesh-falahari

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

uttar pradesh news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

07 Oct 2026 11:41 am

Published on:

07 Oct 2026 11:35 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Mathura / Rasik Dulari Death Case Row: प्रेमानंद महाराज की किडनी की होगी सरकारी जांच? कौन हैं आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज, जिन्होंने की मांग

बड़ी खबरें

View All

मथुरा

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

‘संत प्रेमानंद के दर्शन के लिए विराट-अनुष्का को मिले 5 करोड़’, फलाहारी बाबा के दावे पर कोहली की टीम का आया बयान; जानिए क्या कहा

anuj-chaudhary-missing-case-update-found-barsana-what-mother-say
मथुरा

मथुरा में प्रेमानंद महाराज के खिलाफ बोलने वालों को कथावाचकों ने दिखाया आईना, बोलें- ये किसी के नहीं

संत प्रेमानंद महाराज, फोटो सोर्स- X भजन मार्ग
मथुरा

वृंदावन में गुरुकुल के 4 छात्रों की मौत,पानी का टैंक साफ करने उतरे थे, जहरीली गैस से बेहोश हुए, एक की हालत गंभीर

Mathura news
मथुरा

जानिए कौन हैं प्रियंका पंडित? रसिक दुलारी केस के बीच प्रेमानंद महाराज के समर्थन में आईं, शेयर किया वीडियो

anuj-chaudhary-missing-case-update-found-barsana-what-mother-say
मथुरा

Rasik Dulari Death Case: संत प्रेमानंद के आश्रम में कोहली को 5 करोड़ रुपये देकर बुलाया?, कौन हैं दिनेश फलाहारी महाराज जिनका आरोप

rasik-dulari-death-case-premanand-maharaj-ashram-know-about-dinesh-falahari
मथुरा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.