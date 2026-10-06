6 अक्टूबर 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

Asian Games 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

मथुरा

Rasik Dulari Death Case: संत प्रेमानंद के आश्रम में कोहली को 5 करोड़ रुपये देकर बुलाया?, कौन हैं दिनेश फलाहारी महाराज जिनका आरोप

Rasik Dulari Death Case: संत प्रेमानंद महाराज के शिष्य रसिक दुलारी की मौत से पहले का तीसरा वीडियो सामने आया है। इस बीच दिनेश फलाहारी महाराज ने बड़ा दावा किया है। आपको बताते हैं महाराज दिनेश फलाहारी के बारे में।
2 min read
Google source verification

मथुरा

image

Harshul Mehra

Oct 06, 2026

rasik-dulari-death-case-premanand-maharaj-ashram-know-about-dinesh-falahari

कौन हैं दिनेश फलाहारी महाराज। फोटो-IANS वीडियो ग्रैब

Rasik Dulari Death Case: मथुरा में संतप्रेमानंद महाराज के शिष्य 25 वर्षीय दीपक उर्फ रसिक दुलारी शरण की आत्महत्या से पहले का तीसरा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में रसिक दुलारी सीढ़ियों से छत की ओर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में उनकी धोती पर खून के निशान नजर आ रहे हैं। रसिक दुलारी ने 25 सितंबर की सुबह गऊ कृपा कुंज आश्रम की चौथी मंजिल से कूदकर जान दे दी थी। 26 सितंबर को यमुना किनारे उनका अंतिम संस्कार किया गया था। घटना के दो दिन बाद उनके चौथी मंजिल से कूदने का CCTV फुटेज भी सामने आया था। SP सिटी राजीव कुमार सिंह के अनुसार, आत्महत्या के रहस्य से पर्दा उठाने के लिए पुलिस लोगों से पूछताछ कर रही है। मोबाइल की कॉल डिटेल भी खंगाली जा रही है। इसी बीच श्रीकृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास के अध्यक्ष दिनेश फलाहारी महाराज ने बड़ा दावा किया है। आपको बताते हैं दिनेश फलाहारी महाराज के बारे में और उन्होंने क्या दावा किया है?

दिनेश फलाहारी ने प्रेमानंद महाराज से किया गोवर्धन आने का आग्रह

श्रीकृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास के अध्यक्ष दिनेश फलाहारी महाराज ने संत प्रेमानंद महाराज से बेलवन आश्रम छोड़कर गोवर्धन आने का आग्रह किया है। सोमवार को लिखे पत्र में उन्होंने आश्रम की सुरक्षा को लेकर चिंता जाहिर की और आश्रम में गुटबाजी का दावा किया। दिनेश फलाहारी ने आरोप लगाया कि एक गुट ने क्रिकेटर विराट कोहली को कथित तौर पर 5 करोड़ रुपये देकर प्रेमानंद महाराज के दरबार में बुलाया था। उनके मुताबिक, इसके बाद महाराज की प्रसिद्धि देशभर में बढ़ी।

आश्रम के आसपास जमीनों की खरीद-फरोख्त का आरोप

दिनेश फलाहारी ने आरोप लगाया कि साधु वेशधारी एक गुट बेलवन आश्रम के आसपास यमुना डूब क्षेत्र की जमीनों की खरीद-फरोख्त कर रहा है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कुछ भूमाफिया और अधिकारियों की मिलीभगत से यमुना खादर की जमीन बेची जा रही है। इन आरोपों के आधार पर उन्होंने मामले की CBI जांच की मांग की है।

कौन हैं दिनेश फलाहारी महाराज?

दिनेश फलाहारी महाराज उत्तर प्रदेश के हिंदूवादी नेता और श्रीकृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास के अध्यक्ष हैं। उनकी पहचान श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद में मुख्य याचिकाकर्ता के तौर पर बताई जाती है। इन दिनों वह संत प्रेमानंद महाराज के शिष्य रसिक दुलारी की मौत के मामले में दिए गए बयानों को लेकर चर्चा में हैं।

दिनेश फलाहारी अपने 'भीष्म संकल्प' के लिए भी जाने जाते हैं। उन्होंने प्रतिज्ञा की है कि जब तक कान्हा की जन्मभूमि से मस्जिद का ढांचा पूरी तरह नहीं हट जाता, तब तक वह नंगे पैर रहेंगे।

अनुज चौधरी को माता-पिता के सुपुर्द किया गया

वहीं, हाथरस के 16 वर्षीय अनुज चौधरी को बरसाना से खोजे जाने के बाद बाल कल्याण समिति ने उसके माता-पिता के सुपुर्द कर दिया है। हालांकि, 3 महीने तक वह कहां रहा, इस बारे में अनुज ने जानकारी नहीं दी है। अनुज शनिवार शाम लाड़ली कुंज आश्रम में मिला था। इससे पहले दो अक्टूबर को उसके परिजनों ने राधा केली कुंज आश्रम के बाहर धरना दिया था। इसके बाद उसकी तलाश तेज की गई थी। हालांकि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो की पुष्टि पत्रिका न्यूज टीम नहीं करती है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

06 Oct 2026 11:36 am

Published on:

06 Oct 2026 11:22 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Mathura / Rasik Dulari Death Case: संत प्रेमानंद के आश्रम में कोहली को 5 करोड़ रुपये देकर बुलाया?, कौन हैं दिनेश फलाहारी महाराज जिनका आरोप

बड़ी खबरें

View All

मथुरा

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

वृंदावन में संतों के दो गुट, कुछ कर रहे प्रॉपर्टी का धंधा! कृष्ण जन्मभूमि न्यास अध्यक्ष दिनेश फलाहारी का बड़ा दावा

Dinesh Falhari
मथुरा

प्रेमानंद महाराज के शिष्य का नया वीडियो आया सामने, श्री राधा केलीकुंज आश्रम क्यों है विवादों में; जानिए पूरा मामला

Rasik Dulari SharanCase, Premanand Maharaj, Rasik Dulari Maharaj Death Case Row Update, UP News
मथुरा

‘जो राज जान जाता है उनकी हत्या कर देते हैं’, प्रेमानंद आश्रम के शिष्य रसिक दुलारी महाराज की मौत के मामले में बोले दिनेश फलहारी

शिष्य रसिक दुलारी शरण और प्रेमानंदजी
मथुरा

CM योगी ने 4.60 लाख छात्रों के बैंक खातों में ट्रांसफर किए 148 करोड़, 6 महीने मे 1 लाख नौकरी का किया वादा

yogi adityanath college life story student days ajay bisht
मथुरा

‘राम अमीरों के और शिव गरीबों के भगवान’, तेलंगाना CM के बयान पर भड़के बाबा रामदेव, दिया करारा जवाब

Baba Ramdev
मथुरा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.