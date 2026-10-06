Rasik Dulari Death Case: संत प्रेमानंद के आश्रम में कोहली को 5 करोड़ रुपये देकर बुलाया?, कौन हैं दिनेश फलाहारी महाराज जिनका आरोप

Rasik Dulari Death Case: मथुरा में संतप्रेमानंद महाराज के शिष्य 25 वर्षीय दीपक उर्फ रसिक दुलारी शरण की आत्महत्या से पहले का तीसरा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में रसिक दुलारी सीढ़ियों से छत की ओर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में उनकी धोती पर खून के निशान नजर आ रहे हैं। रसिक दुलारी ने 25 सितंबर की सुबह गऊ कृपा कुंज आश्रम की चौथी मंजिल से कूदकर जान दे दी थी। 26 सितंबर को यमुना किनारे उनका अंतिम संस्कार किया गया था। घटना के दो दिन बाद उनके चौथी मंजिल से कूदने का CCTV फुटेज भी सामने आया था। SP सिटी राजीव कुमार सिंह के अनुसार, आत्महत्या के रहस्य से पर्दा उठाने के लिए पुलिस लोगों से पूछताछ कर रही है। मोबाइल की कॉल डिटेल भी खंगाली जा रही है। इसी बीच श्रीकृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास के अध्यक्ष दिनेश फलाहारी महाराज ने बड़ा दावा किया है। आपको बताते हैं दिनेश फलाहारी महाराज के बारे में और उन्होंने क्या दावा किया है?