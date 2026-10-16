‘अमेरिका से आए तिलचट्टे दिल्ली में फैलारहे हैं अराजकता’, हिमाचल प्रभारी श्रीकांत शर्मा का विपक्ष पर करारा हमला; SIR विवाद पर खोली पोल

SIR Controversy: मथुरा में हिमाचल प्रदेश के प्रभारी, पूर्व मंत्री और भाजपा विधायक श्रीकांत शर्मा ने दिल्ली में जारी राजनीतिक हलचलों और विपक्षी प्रदर्शनों को लेकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी (AAP) पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि विदेशी ताकतों और फर्जी आंकड़ों की आड़ लेकर विपक्ष देश की राजधानी में अराजकता फैलाने की साजिश रच रहा है। विपक्ष के प्रदर्शनों पर निशाना साधते हुए हिमाचल प्रभारी श्रीकांत शर्मा ने कहा कि आज अमेरिका से आयातित तिलचट्टा दिल्ली में अराजकता पैदा करने, हंगामा मचाने और आगजनी की कोशिश करने आ रहे हैं। इनका मकसद पुलिस को उकसाना है, ताकि जब पुलिस प्रशासन आत्मरक्षा में कार्रवाई करे, तो ये 'विक्टिम कार्ड' खेल सकें।