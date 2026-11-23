शादी में 2 करोड़ की नोटों की मालाएं (Pc-x@Archana iyer)
Mathura Wedding Cash Garland: उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में एक शादी समारोह ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है। सुरीर थाना क्षेत्र के नगला फोंदा गांव में दो चचेरे भाइयों की घुड़चढ़ी के दौरान उनके जीजा ने ऐसा तोहफा दिया कि मेहमान और ग्रामीण हैरान रह गए। दोनों दूल्हों को 500 रुपये के नोटों से बनी करीब 100-100 फीट लंबी मालाएं पहनाई गईं। दावा है कि प्रत्येक माला की कीमत लगभग एक करोड़ रुपये है। यानी कुल दो करोड़ रुपये की ये नोटों वाली विशाल मालाएं अब पूरे देश में चर्चा का विषय बन गई हैं।
शनिवार को गांव नगला फोंदा में प्रशांत और कान्हा राघव की घुड़चढ़ी निकाली जा रही थी। दोनों योगेंद्र सिंह और कुशलपाल सिंह के बेटे हैं। उनके जीजा योगेश कुमार ठाकुर उर्फ भूरा ठाकुर राजस्थान के कामां क्षेत्र के नंदोला गांव के सरपंच हैं। उन्होंने दोनों सालों को अलग-अलग 500 रुपये के नए नोटों से बनी विशाल मालाएं भेंट कीं।
मालाएं इतनी लंबी और भारी थीं कि एक-दो लोगों के बस की बात नहीं थी। कई लोगों ने मिलकर इन्हें संभाला। दोनों दूल्हों को घर की छत पर खड़ा किया गया और वहीं से ये 100 फीट लंबी मालाएं उनके गले में डाली गईं। वीडियो में साफ दिख रहा है कि मालाएं जमीन तक लटकी हुई हैं और लोग उन्हें थामे खड़े हैं। मौके पर मौजूद रिश्तेदार और ग्रामीण इस अनोखे नजारे को देखकर दंग रह गए। कई लोगों ने मोबाइल से वीडियो बना लिया, जो तेजी से सोशल मीडिया पर फैल गया।
दोनों दूल्हे संगमरमर और स्टोन शोरूम के कारोबार से जुड़े हैं। वे किसान नेता महावीर स्वामी (भारतीय किसान यूनियन-भानु) के भतीजे भी बताए जाते हैं। घुड़चढ़ी के बाद दोनों की शादी गोवर्धन क्षेत्र के एक मैरिज हॉल में संपन्न हुई। आमतौर पर घुड़चढ़ी में बहनें जीजा से शगुन मांगती हैं, लेकिन यहां जीजा ने ही सालों को करोड़ों का तोहफा देकर रस्म को यादगार बना दिया।
वीडियो वायरल होने के बाद लोग इस तोहफे की खूब चर्चा कर रहे हैं। कुछ इसे जीजा-साले के प्यार का उदाहरण बता रहे हैं तो कुछ रईसी और दिखावे पर सवाल उठा रहे हैं। कई यूजर्स ने कमेंट में लिखा- “साला हो तो ऐसा” और “ये तो असली शाही शादी है”। वहीं कुछ लोग नोटों के स्रोत और इतनी बड़ी रकम को लेकर भी सवाल कर रहे हैं। हालांकि परिवार या जीजा की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है।
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