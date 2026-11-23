Mathura Car Accident: उत्तर प्रदेश के मथुरा में सोमवार सुबह दिल्ली-आगरा हाईवे पर भीषण सड़क हादसा हो गया। छटीकरा पुल के पास सड़क किनारे खड़े ट्रक में तेज रफ्तार स्विफ्ट कार पीछे से जा घुसी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और उसमें सवार लोग फंस गए। हादसे में दो महिलाओं और दो बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों में एक की हालत नाजुक बताई जा रही है। पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से कार में फंसे लोगों को बाहर निकलवाकर अस्पताल पहुंचाया।