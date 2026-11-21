सीएम योगी के छोटे भाई महेंद्र मोहन बिष्ट ने मुखाग्नि दी (ANI Photo)
CM Yogi Mother Savitri Devi: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मां सावित्री देवी शनिवार को हरिद्वार के चंडी घाट पर पंचतत्व में विलीन हो गईं। उनके सबसे छोटे भाई महेंद्र मोहन बिष्ट ने मां को मुखाग्नि दी। इस दौरान योगी ने मां की चिता की परिक्रमा की और सिर झुकाकर प्रणाम किया। मां को अंतिम विदाई देते समय मुख्यमंत्री भावुक हो गए। उन्होंने पैतृक गांव पंचूर में मां की अर्थी को कंधा दिया और एंबुलेंस तक लेकर पहुंचे। इसके बाद वह पार्थिव शरीर के साथ हरिद्वार पहुंचे। अंतिम यात्रा के दौरान योगी बार-बार रुमाल से अपने आंसू पोंछते रहे।
हरिद्वार के चंडी घाट पर सावित्री देवी के अंतिम संस्कार की तैयारियां आचार्य बालकृष्ण की देखरेख में की गईं। अंतिम संस्कार के लिए 100 किलो घी और 100 किलो हवन सामग्री तैयार की गई थी। मां के पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए घाट पर रखा गया।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मां के पार्थिव शरीर को कंधा दिया। उनके साथ सांसद रवि किशन और परमार्थ निकेतन के अध्यक्ष चिदानंद मुनि ने भी अर्थी को कंधा दिया। बाबा रामदेव भी अंतिम संस्कार में शामिल हुए और मंत्र पढ़े। योगी ने चिता पर चंदन रखा और उसकी परिक्रमा करने के बाद सिर झुकाकर प्रणाम किया। इसके बाद उनके सबसे छोटे भाई महेंद्र मोहन बिष्ट ने मां को मुखाग्नि दी।
सावित्री देवी के निधन के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तराखंड के पौड़ी जिले में स्थित अपने पैतृक गांव पंचूर पहुंचे थे। यहां उन्होंने मां के पार्थिव शरीर पर फूल चढ़ाकर श्रद्धांजलि दी। इस दौरान वह काफी भावुक नजर आए। योगी ने मां की अर्थी को कंधा दिया और उसे घर से एंबुलेंस तक लेकर पहुंचे।
इसके बाद मुख्यमंत्री मां के पार्थिव शरीर के साथ ही हरिद्वार के लिए रवाना हुए। यूपी के राज्य मंत्री (PWD) बृजेश सिंह ने बताया कि योगी एंबुलेंस से अपनी मां के पार्थिव शरीर के साथ हरिद्वार जा रहे हैं। वह बीती शाम हेलीकॉप्टर से उत्तराखंड पहुंचे थे।
सावित्री देवी के अंतिम संस्कार में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य, मंत्री संजय निषाद समेत 50 से ज्यादा VIP मौजूद रहे। बाबा रामदेव और चिदानंद मुनि के अलावा 13 अखाड़ों के आचार्य और महंतों ने भी मंत्र पढ़े।
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