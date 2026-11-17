Uttarakhand Bus Accident: टिहरी जिले में ऋषिकेश-बद्रीनाथ हाईवे पर मंगलवार सुबह यात्रियों से भरी एक बस पुल से करीब 100 मीटर नीचे गदेरे में जा गिरी। हादसा मुनि की रेती थाना क्षेत्र के गूलर के पास सुबह करीब 5:30 बजे हुआ। बस हरिद्वार से बद्रीनाथ जा रही थी। हादसे में करीब 20 यात्री घायल हुए हैं। पुलिस और SDRF की टीमों ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। अब तक सभी 20 घायलों को बस से बाहर निकालकर एंबुलेंस की मदद से अस्पताल भेजा जा चुका है। हादसे के बाद बस का अगला हिस्सा बुरी तरह पिचक गया।