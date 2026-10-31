31 अक्टूबर 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Diwali

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

देहरादून

‘लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ’: श्रीनगर में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निकाली भव्य पदयात्रा

Pushkar Singh Dhami: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने श्रीनगर, पौड़ी गढ़वाल में 'लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ' पैदल मार्च में हिस्सा लिया, जिसमें सैकड़ों BJP कार्यकर्ता और स्थानीय लोग शामिल हुए।
less than 1 minute read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

देहरादून

image

Shaitan Prajapat

Updated: 31 Oct 2026, 6:44 PM IST

Pushkar Singh Dhami

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी (Photo: IANS/X/@pushkardhami)

Pushkar Singh Dhami Srinagar March: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पौड़ी गढ़वाल के श्रीनगर में आयोजित एक भव्य कार्यक्रम के तहत ‘लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ’ पदयात्रा में मुख्य रूप से शिरकत की। इस दौरान श्रीनगर की सड़कों पर भारी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं और स्थानीय नागरिकों का उत्साह देखते ही बनता था। जगह-जगह पुष्प वर्षा कर मुख्यमंत्री का स्वागत किया गया। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य लोकतांत्रिक व्यवस्था को अधिक सुदृढ़ करना, जनहित के मुद्दों को प्राथमिकता देना और किसी भी प्रकार की अराजकता के खिलाफ कड़ा संदेश देना था।

पदयात्रा और जनसभा में उमड़ी भारी भीड़

श्रीनगर की प्रमुख सड़कों से गुजरते हुए इस पदयात्रा ने स्पष्ट कर दिया कि जनता के बीच सरकार की नीतियों और सुशासन का कितना गहरा प्रभाव है। पारंपरिक वाद्ययंत्रों की धुन और नारों के बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आम जनता और कार्यकर्ताओं का अभिवादन स्वीकार किया। पदयात्रा के समापन के बाद आयोजित विशाल जनसभा में उमड़ी भीड़ ने यह साबित कर दिया कि प्रदेश की जनता विकास और स्थिरता के साथ मजबूती से खड़ी है।

सुशासन और विकास पर विशेष जोर

जनसभा को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि राज्य सरकार भ्रष्टाचार और अराजकता के खिलाफ 'जीरो टॉलरेंस' की नीति पर काम कर रही है। मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड हर क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। कार्यक्रम के दौरान लोकतंत्र की मजबूती, पारदर्शिता, और जनता के कल्याण से जुड़ी विभिन्न योजनाओं पर विस्तार से चर्चा की गई। स्थानीय लोगों ने इस अनूठी पहल की सराहना करते हुए कहा कि इस तरह के आयोजनों से समाज में सकारात्मक संदेश जाता है और लोकतांत्रिक मूल्य और अधिक मजबूत होते हैं।

खबर शेयर करें:

Updated on:

31 Oct 2026, 6:44 PM IST

Published on:

Hindi News / Uttarakhand / Dehradun / ‘लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ’: श्रीनगर में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निकाली भव्य पदयात्रा

बड़ी खबरें

View All

देहरादून

उत्तराखंड

Badrinath Helicopter Crash : उत्तराखंड में बड़ा हादसा: बद्रीनाथ धाम से लौट रहा हेलीकॉप्टर क्रैश, 6 लोगों की मौत

Badrinath Helicopter Crash
राष्ट्रीय

उर्मिला सनावर की गिरफ्तारी की टाइमिंग पर कांग्रेस ने उठाए सवाल, आलोक शर्मा बोले- साजिश रची गई हो सकती है

Uttarakhand
देहरादून

युवाओं के हाथ में किताब-कंप्यूटर होना चाहिए, नशा नहीं, धामी बोले- नशे को ‘ना’, जिंदगी को ‘हां’ कहें

cm dhami
देहरादून

अंकिता भंडारी केस पर BJP सांसद नरेश बंसल का विपक्ष पर हमला, बोले- राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश कर रहा विपक्ष

Ankita Bhandari Case
देहरादून

अंकिता भंडारी केस: दुष्यंत गौतम को सिक्किम का राज्यपाल बनाए जाने के विरोध में उतरी कांग्रेस, हरीश रावत समेत 31 नेताओं पर FIR

Ankita Bhandari Case
देहरादून
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.