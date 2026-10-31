‘लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ’: श्रीनगर में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निकाली भव्य पदयात्रा

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी (Photo: IANS/X/@pushkardhami)
Pushkar Singh Dhami Srinagar March: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पौड़ी गढ़वाल के श्रीनगर में आयोजित एक भव्य कार्यक्रम के तहत ‘लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ’ पदयात्रा में मुख्य रूप से शिरकत की। इस दौरान श्रीनगर की सड़कों पर भारी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं और स्थानीय नागरिकों का उत्साह देखते ही बनता था। जगह-जगह पुष्प वर्षा कर मुख्यमंत्री का स्वागत किया गया। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य लोकतांत्रिक व्यवस्था को अधिक सुदृढ़ करना, जनहित के मुद्दों को प्राथमिकता देना और किसी भी प्रकार की अराजकता के खिलाफ कड़ा संदेश देना था।
श्रीनगर की प्रमुख सड़कों से गुजरते हुए इस पदयात्रा ने स्पष्ट कर दिया कि जनता के बीच सरकार की नीतियों और सुशासन का कितना गहरा प्रभाव है। पारंपरिक वाद्ययंत्रों की धुन और नारों के बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आम जनता और कार्यकर्ताओं का अभिवादन स्वीकार किया। पदयात्रा के समापन के बाद आयोजित विशाल जनसभा में उमड़ी भीड़ ने यह साबित कर दिया कि प्रदेश की जनता विकास और स्थिरता के साथ मजबूती से खड़ी है।
जनसभा को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि राज्य सरकार भ्रष्टाचार और अराजकता के खिलाफ 'जीरो टॉलरेंस' की नीति पर काम कर रही है। मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड हर क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। कार्यक्रम के दौरान लोकतंत्र की मजबूती, पारदर्शिता, और जनता के कल्याण से जुड़ी विभिन्न योजनाओं पर विस्तार से चर्चा की गई। स्थानीय लोगों ने इस अनूठी पहल की सराहना करते हुए कहा कि इस तरह के आयोजनों से समाज में सकारात्मक संदेश जाता है और लोकतांत्रिक मूल्य और अधिक मजबूत होते हैं।
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