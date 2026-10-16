अंकिता भंडारी केस: दुष्यंत गौतम को सिक्किम का राज्यपाल बनाए जाने के विरोध में उतरी कांग्रेस, हरीश रावत समेत 31 नेताओं पर FIR

शैलजा के मुताबिक, अंकिता की हत्या ने पूरे उत्तराखंड को झकझोर दिया था। उन्होंने कहा कि मामले की जांच सीबीआई कर रही है और सार्वजनिक चर्चा में कुछ नाम सामने आए हैं। ऐसे में उन नामों में से एक व्यक्ति को राज्यपाल नियुक्त करना न्याय और लोकतंत्र के प्रति सरकार के रवैये पर सवाल खड़े करता है। उन्होंने सवाल उठाया कि जिन लोगों के नाम किसी मामले के सिलसिले में चर्चा में आ रहे हैं, उन्हें संवैधानिक पदों पर नियुक्त करने की जरूरत क्यों महसूस हुई। शैलजा ने आरोप लगाया कि लोगों का भाजपा सरकार और उसकी कार्यप्रणाली से भरोसा उठ रहा है।