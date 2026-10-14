अमित शाह के राहुल गांधी पर आरोपों का हरीश रावत ने दिया जवाब, बोले- घुसपैठियों को देश से बाहर करें

हरीश रावत ने कहा कि देश की सीमाओं की सुरक्षा केंद्र सरकार के हाथ में है। सरकार घुसपैठ रोकने के लिए चाहे जितने सख्त कदम उठाए, कांग्रेस उन कार्रवाइयों का समर्थन करेगी। उन्होंने कहा कि यदि घुसपैठ बढ़ रही है और कश्मीर में आतंकवाद अब भी कायम है, तो सवाल उन लोगों से पूछे जाने चाहिए जो पिछले 10-11 वर्षों से सत्ता में हैं। रावत ने अवैध बांग्लादेशी नागरिकों का मुद्दा उठाते हुए कहा कि घुसपैठियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और उन्हें देश से बाहर किया जाना चाहिए। उन्होंने सवाल किया कि भारत में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों को वापस क्यों नहीं भेजा जा रहा है।