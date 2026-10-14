14 अक्टूबर 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

राष्ट्रीय

अमित शाह के राहुल गांधी पर आरोपों का हरीश रावत ने दिया जवाब, बोले- घुसपैठियों को देश से बाहर करें

Harish Rawat on Amit Shah : कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बुधवार को शाह पर पलटवार करते हुए कहा कि अवैध घुसपैठियों को देश से बाहर किया जाना चाहिए।
2 min read
Google source verification

देहरादून

image

kamlesh sharma

Oct 14, 2026

Harish Rawat

Harish Rawat (Photo-IANS)

Harish Rawat on Amit Shah : देहरादून। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर घुसपैठियों को बचाने के आरोपों के बाद सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बुधवार को शाह पर पलटवार करते हुए कहा कि अवैध घुसपैठियों को देश से बाहर किया जाना चाहिए। उन्होंने सवाल किया कि जब केंद्र में पिछले 10-11 वर्षों से भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार है, तो घुसपैठ और आतंकवाद को लेकर राहुल गांधी से सवाल करने का क्या मतलब है?

घुसपैठियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो

हरीश रावत ने कहा कि देश की सीमाओं की सुरक्षा केंद्र सरकार के हाथ में है। सरकार घुसपैठ रोकने के लिए चाहे जितने सख्त कदम उठाए, कांग्रेस उन कार्रवाइयों का समर्थन करेगी। उन्होंने कहा कि यदि घुसपैठ बढ़ रही है और कश्मीर में आतंकवाद अब भी कायम है, तो सवाल उन लोगों से पूछे जाने चाहिए जो पिछले 10-11 वर्षों से सत्ता में हैं। रावत ने अवैध बांग्लादेशी नागरिकों का मुद्दा उठाते हुए कहा कि घुसपैठियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और उन्हें देश से बाहर किया जाना चाहिए। उन्होंने सवाल किया कि भारत में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों को वापस क्यों नहीं भेजा जा रहा है।

अमित शाह ने राहुल गांधी पर लगाए थे आरोप

गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया था कि वे विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के जरिए घुसपैठियों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। शाह ने कहा था कि लोगों ने कांग्रेस की रणनीति को समझ लिया है और वे उसके झांसे में नहीं आएंगे। उन्होंने राहुल गांधी को 2029 के लोकसभा चुनाव में हार के लिए तैयार रहने की बात भी कही थी। शाह का यह बयान मतदाता सूचियों के SIR को लेकर मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर लग रहे आरोपों के बीच आया था।

'वोट चोरी' के आरोपों पर भी भाजपा को घेरा

हरीश रावत ने विपक्ष की ओर से लगाए जा रहे 'वोट चोरी' के आरोपों पर कहा कि भाजपा की नाराजगी समझ में आती है, क्योंकि विपक्ष ने उसके वोट चोरी के मामले को उजागर किया है। रावत कहा कि राहुल गांधी पहले भी इस मुद्दे पर आवाज उठाते रहे हैं और अब INDIA गठबंधन का नेतृत्व कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि वोट चोरी को अंजाम देने वाले और इसके पीछे रहे लोगों की भूमिका अब सामने आ रही है। रावत ने इस संबंध में मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार और केंद्र की भाजपा नेतृत्व वाली सरकार पर निशाना साधा।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Amit Shah

हरीश रावत

Updated on:

14 Oct 2026 05:35 pm

Published on:

14 Oct 2026 05:29 pm

Hindi News / National News / अमित शाह के राहुल गांधी पर आरोपों का हरीश रावत ने दिया जवाब, बोले- घुसपैठियों को देश से बाहर करें

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

‘तिरंगा लहराना अपराध नहीं’: अभिजीत दीपके ने 16 अक्टूबर को कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में बुलाया

Delhi protest
राष्ट्रीय

त्रिपुरा में 1,536 युवाओं को मिली सरकारी नौकरी, CM माणिक साहा ने सौंपे नियुक्ति पत्र; 152 छात्राओं को स्कूटी

Tripura Government Jobs
राष्ट्रीय

प्रज्वल रेवन्ना मामले में कर्नाटक की सियासत गरमाई, चेलुवरायस्वामी ने कुमारस्वामी से पूछे सवाल

n-cheluvarayaswamy-targets-hd-kumaraswamy-prajwal-revanna-case
राष्ट्रीय

पंजाब में परविंदर सिंह झोटा की हत्या मामले में सीएम भगवंत मान की आई प्रतिक्रिया, कहा- दोषियों को मिलेगी सख्त सजा

Punjab CM Bhagwant Mann
राष्ट्रीय

CJP नेताओं की गिरफ्तारी पर भड़के राहुल गांधी को दिल्ली भाजपा अध्यक्ष ने दिया जवाब, तिरंगे वाले दावे पर भी उठाए सवाल

Delhi BJP President Harsh Malhotra
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.