पंजाब में परविंदर सिंह झोटा की हत्या मामले में सीएम भगवंत मान की आई प्रतिक्रिया, कहा- दोषियों को मिलेगी सख्त सजा

Parvinder Singh Murder Case: पंजाब के मानसा में मंगलवार को नशे के खिलाफ आवाज उठाने वाले सामाजिक कार्यकर्ता परविंदर सिंह झोटा की गोली मारकर हत्या के बाद तनाव का माहौल है। घटना के बाद इलाके में विरोध प्रदर्शन और तोड़फोड़ की घटनाएं सामने आईं। वहीं, प्रशासन ने आरोपी के घर को भी ध्वस्त कर दिया। इस घटना को लेकर विपक्ष ने मान सरकार पर गंभीर आरोप लगाए है। इसी बीच मुख्यमंत्री भगवंत मान की प्रतिक्रिया सामने आई हैं। उन्होंने भरोसा दिलाया है कि मामले में शामिल दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।