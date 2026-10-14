ममता बनर्जी ने CJP कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी की निंदा की, बोलीं- लोकतंत्र बचाने के लिए एकजुट हों लोग

Mamata Banerjee: पश्चिम बंगाल की पूर्व सीएम और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने बुधवार को कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के कार्यकर्ताओं आशुतोष रांका और सौरव दास की गिरफ्तारी की कड़ी निंदा की। उन्होंने इसे पूरी पीढ़ी को डराने और उसकी आवाज दबाने की कोशिश बताया। साथ ही पूर्व सीएम ने लोगों से देश के लोकतंत्र और संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए एकजुट होने की अपील की।