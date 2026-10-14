‘छात्रों को बेरहमी से पीटा, पेट और कान के पास आई चोटें’, NSUI अध्यक्ष विनोद जाखड़ ने दिल्ली पुलिस पर लगाया आरोप

NSUI Protesters Injured During Delhi Police Action: मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की इस्तीफे की मांग को लेकर मंगलवार को कांग्रेस के छात्र संगठन NSUI ने प्रदर्शन किया था। इस दौरान छात्र नेता और पुलिस के बीच हाथापाई करने का वीडियो सामने आए है। NSUI ने आरोप लगाया कि दिल्ली पुलिस द्वारा मारपीट की गई है, जिसमें कई छात्र घायल हुए है। वहीं बुधवार को प्रदर्शन के दौरान घायल हुए NSUI कार्यकर्ताओं से मिलने राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ लेडी हार्डिंग अस्पताल पहुंचे। यहां उन्होंने घायल कार्यकर्ताओं का हाल जाना और पुलिस की कार्रवाई पर गंभीर सवाल उठाए। जाखड़ ने आरोप लगाया कि पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे छात्रों के साथ बेरहमी से मारपीट की।