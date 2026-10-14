मोदी के 25 साल के कार्यकाल पर दिल्ली कैबिनेट का प्रस्ताव, CM रेखा गुप्ता ने जताया आभार

Delhi CM Rekha Gupta: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नरेंद्र मोदी के 25 साल के कार्यकाल को लेकर उनकी सराहना की है। उन्होंने बताया कि दिल्ली सरकार की कैबिनेट ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी और उनके प्रति आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि नरेंद्र मोदी का कार्यकाल ‘जनसेवा से राष्ट्रसेवा’ की भावना से प्रेरित रहा है।