मोदी के 25 साल के कार्यकाल पर दिल्ली कैबिनेट का प्रस्ताव, CM रेखा गुप्ता ने जताया आभार

दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता ने विपक्ष पर साधा निशाना (Photo-IANS)
Delhi CM Rekha Gupta: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नरेंद्र मोदी के 25 साल के कार्यकाल को लेकर उनकी सराहना की है। उन्होंने बताया कि दिल्ली सरकार की कैबिनेट ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी और उनके प्रति आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि नरेंद्र मोदी का कार्यकाल ‘जनसेवा से राष्ट्रसेवा’ की भावना से प्रेरित रहा है।
इस दौरान सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नागरिकों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने, प्रगति को गति देने और राज्यों के विकास के लिए निरंतर काम किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने हमेशा दिल्ली को प्राथमिकता दी है और शहर के विकास के लिए लगातार सहयोग प्रदान किया है।
मुख्यमंत्री के अनुसार, दिल्ली सरकार की कैबिनेट ने नरेंद्र मोदी के 25 साल के कार्यकाल की उपलब्धियों की सराहना करते हुए सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया। उन्होंने दिल्ली के करीब 2.5 करोड़ लोगों की ओर से प्रधानमंत्री का विशेष रूप से धन्यवाद करते हुए उनके प्रति आभार व्यक्त किया।
प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली की पुरानी समस्याओं, चाहे वह यमुना की सफाई हो, कूड़े के पहाड़ों को हटाना हो या पर्यावरण में सुधार करना हो, इन सभी मामलों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमेशा दिल्ली को अपना आशीर्वाद, मार्गदर्शन और आर्थिक सहायता दी है।
उन्होंने कहा कि मैं स्वच्छ भारत मिशन के बारे में बात करना चाहूंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2014 में पदभार संभालने के बाद से ही उन्होंने स्वच्छ भारत मिशन, अमृत योजना (AMRUT) और एसएएससीआई (SASCI) सहित विभिन्न योजनाओं के माध्यम से दिल्ली को लगातार सहयोग दिया है।
रेखा गुप्ता ने कहा कि मुझे खुशी है कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत अब तक दिल्ली को 1,200 करोड़ रुपये मिल चुके हैं। इन कूड़े के पहाड़ों को हटाने का जो काम चल रहा है, उसमें प्रधानमंत्री की अहम भूमिका रही है। इसी तरह, हमें अमृत योजना (AMRUT) के तहत भी लगभग 830 करोड़ रुपये मिले हैं।
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