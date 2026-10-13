भारत की संस्थाओं पर अविश्वास पैदा कर अराजकता फैलाना चाहते हैं राहुल गांधी, बीजेपी ने लगाया आरोप

केरल बीजेपी अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी भारतीय संस्थाओं को निशाना बनाकर देश की जनता के मन में अविश्वास पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर ने कहा कि राहुल गांधी न्यायपालिका, चुनाव आयोग, सरकार, मीडिया और युवा उद्यमियों तक पर निशाना साधते रहे हैं। उनके मुताबिक, यह कांग्रेस की हताश राजनीति और अराजकता फैलाने की रणनीति का हिस्सा है।