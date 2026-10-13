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भारत की संस्थाओं पर अविश्वास पैदा कर अराजकता फैलाना चाहते हैं राहुल गांधी, बीजेपी ने लगाया आरोप

केरल बीजेपी अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर ने राहुल गांधी पर भारतीय संस्थाओं के प्रति अविश्वास फैलाने और दोहरी राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने केरल में मौलिक अधिकारों के कथित उल्लंघन को लेकर भी कांग्रेस से जवाब मांगा।
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तिरुवनन्तपुरम

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Ashib Khan

Oct 13, 2026

Rajeev Chandrasekhar Targets Rahul Gandhi

केरल बीजेपी अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर ने राहुल गांधी पर साधा निशाना (Photo-IANS)

केरल बीजेपी अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी भारतीय संस्थाओं को निशाना बनाकर देश की जनता के मन में अविश्वास पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर ने कहा कि राहुल गांधी न्यायपालिका, चुनाव आयोग, सरकार, मीडिया और युवा उद्यमियों तक पर निशाना साधते रहे हैं। उनके मुताबिक, यह कांग्रेस की हताश राजनीति और अराजकता फैलाने की रणनीति का हिस्सा है।

राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि राहुल गांधी का उद्देश्य लोगों को भारत और उसकी संस्थाओं के प्रति अविश्वास से भरना है, ताकि सड़कों पर अराजकता और अव्यवस्था का माहौल बने और सरकार को किसी कार्रवाई के लिए उकसाया जा सके। उन्होंने लोगों से कांग्रेस की राजनीति से उकसावे में नहीं आने की अपील करते हुए कहा कि यह जानबूझकर किया जा रहा प्रयास है।

नोट- खबर अपडेट की जा रही है।

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Updated on:

13 Oct 2026 05:20 pm

Published on:

13 Oct 2026 05:19 pm

Hindi News / National News / भारत की संस्थाओं पर अविश्वास पैदा कर अराजकता फैलाना चाहते हैं राहुल गांधी, बीजेपी ने लगाया आरोप

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