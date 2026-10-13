पीयूष गोयल का राहुल गांधी पर हमला, बोले- कांग्रेस ने चुनाव आयुक्तों को दिए राजनीतिक पद और सम्मान

उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने कभी किसी नियुक्त चुनाव आयुक्त को राजनीतिक लाभ देने या कानूनी प्रावधानों के विपरीत राजनीतिक पद देने की कोशिश नहीं की। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान गोयल ने कांग्रेस के कार्यकाल का जिक्र किया। उन्होंने आरोप लगाया कि पार्टी ने अपने शासन के दौरान मुख्य चुनाव आयुक्तों को राजनीतिक लाभ पहुंचाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने एक पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त को पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ने का मौका दिया, जबकि एक अन्य को केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। इसके अलावा दो पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्तों को राज्यपाल भी बनाया गया।