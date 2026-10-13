अमित शाह के निर्देश पर जंतर-मंतर पर प्रदर्शन से रोका गया: CJP नेता विजय रेड्डी का आरोप, दिल्ली पुलिस को 24 घंटे का अल्टीमेटम

Jantar Mantar protest site Delhi: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के जंतर-मंतर को निर्धारित प्रदर्शन स्थल की सूची से हटाए जाने के दिल्ली पुलिस के फैसले पर कॉकरोच जनता पार्टी ने नाराजगी जताई है। इस फैसले को लेकर सीजेपी नेता विजय रेड्डी की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि जंतर-मंतर जनता और देश का है। शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने के लिए वहां जगह की मांग लंबे समय से की जा रही है, लेकिन दिल्ली पुलिस ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के निर्देश पर उन्हें इसकी अनुमति नहीं दी।