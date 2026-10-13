हिमाचल में 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी AAP, केजरीवाल के दौरे पर 7-8 नेताओं के पार्टी में शामिल होने का दावा

AAP Himachal Pradesh Assembly Elections 2027: हिमाचल प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। इसको लेकर आम आदमी पार्टी ने तैयारी तेज कर दी है। प्रदेश में पार्टी संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने और बीजेपी-कांग्रेस के विकल्प के रूप में खुद को स्थापित करने की रणनीति पर काम कर रही है। मंगलवार को शिमला में पार्टी के नए प्रदेश कार्यालय का प्रभारी ऋतुराज झा ने उद्घाटन किया।