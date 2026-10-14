‘तिरंगा लहराना अपराध नहीं’: अभिजीत दीपके ने 16 अक्टूबर को कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में बुलाया

अभिजीत दीपके ने इस कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि अपने ही देश में तिरंगा लहराना कोई अपराध नहीं है। उन्होंने इसे राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान से जुड़ा मुद्दा बताते हुए लोगों से बड़ी संख्या में तिरंगे के साथ पहुंचने का आग्रह किया है। उनका कहना है कि तिरंगा हर नागरिक का गौरव है और उसे हाथ में लेकर चलना किसी भी तरह से गलत नहीं ठहराया जा सकता। दीपके ने कहा कि, सरकार बलपूर्वक देश के युवाओं की आवाज दबाने का भरसक प्रयास कर रही है।