14 अक्टूबर 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

राष्ट्रीय

‘तिरंगा लहराना अपराध नहीं’: अभिजीत दीपके ने 16 अक्टूबर को कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में बुलाया

Tricolour rally: कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने कहा- तिरंगा लहराना अपराध नहीं। 16 अक्टूबर शाम 5 बजे कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में तिरंगा यात्रा की अपील।
2 min read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Anand Prakash Yadav

Oct 14, 2026

Delhi protest

अभिजीत दीपके ने 16 अक्टूबर को CP के सेंट्रल पार्क में बुलाया (फोटो सोर्स- ANI)

CJP Tiranga Yatra: कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दीपके ने 16 अक्टूबर को शाम 5 बजे नई दिल्ली के कनॉट प्लेस (CP) स्थित सेंट्रल पार्क में तिरंगे के साथ पहुंचने और तिरंगा यात्रा निकालने की अपील की है। उन्होनें कहा कि, देश में तिरंगा लहराना कोई अपराध नहीं है।

दीपके की ओर से यह अपील दिल्ली के जंतर-मंतर पर हुई उस कार्रवाई के विरोध में की गई है, जिसमें CJP के तीन नेताओं को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया था। हिरासत में लिए गए नेताओं में सौरव दास, आशुतोष रांका और अजिंक्य शिंदे शामिल हैं। पार्टी का कहना है कि इन नेताओं को तिरंगा लहराने के दौरान हिरासत में लिया गया।

16 अक्टूबर को शाम 5 बजे जुटने का आह्वान

दीपके ने समर्थकों और आम लोगों से अपील की है कि वे 16 अक्टूबर की शाम 5 बजे कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में इकट्ठा हों। यहां से तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। अपील में खास तौर पर यह कहा गया है कि लोग अपने साथ तिरंगा लेकर आएं, ताकि यह संदेश दिया जा सके कि राष्ट्रीय ध्वज के साथ चलना हर भारतीय का अधिकार है।

पुलिस की कार्रवाई पर उठाए सवाल

अभिजीत दीपके ने इस कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि अपने ही देश में तिरंगा लहराना कोई अपराध नहीं है। उन्होंने इसे राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान से जुड़ा मुद्दा बताते हुए लोगों से बड़ी संख्या में तिरंगे के साथ पहुंचने का आग्रह किया है। उनका कहना है कि तिरंगा हर नागरिक का गौरव है और उसे हाथ में लेकर चलना किसी भी तरह से गलत नहीं ठहराया जा सकता। दीपके ने कहा कि, सरकार बलपूर्वक देश के युवाओं की आवाज दबाने का भरसक प्रयास कर रही है।

तिरंगा यात्रा से क्या संदेश देना चाहती है CJP

कॉकरोच जनता पार्टी का कहना है कि इस यात्रा के जरिए वह जंतर-मंतर पर हुई हिरासत के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराना चाहती है। पार्टी के अनुसार यह आयोजन तिरंगे के प्रति सम्मान और नागरिकों के अधिकारों को लेकर एक संदेश देने की कोशिश है। दीपके का कहना है कि जब देश में तिरंगा लहराना अपराध नहीं है, तो उसके लिए किसी को हिरासत में लिया जाना सवालों के घेरे में है।

CJP नेताओं की गिरफ्तारी पर भड़के राहुल गांधी को दिल्ली भाजपा अध्यक्ष ने दिया जवाब, तिरंगे वाले दावे पर भी उठाए सवाल

ये भी पढ़ें
Delhi BJP President Harsh Malhotra

खबर शेयर करें:

Updated on:

14 Oct 2026 06:36 pm

Published on:

14 Oct 2026 06:23 pm

Hindi News / National News / ‘तिरंगा लहराना अपराध नहीं’: अभिजीत दीपके ने 16 अक्टूबर को कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में बुलाया

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

त्रिपुरा में 1,536 युवाओं को मिली सरकारी नौकरी, CM माणिक साहा ने सौंपे नियुक्ति पत्र; 152 छात्राओं को स्कूटी

Tripura Government Jobs
राष्ट्रीय

प्रज्वल रेवन्ना मामले में कर्नाटक की सियासत गरमाई, चेलुवरायस्वामी ने कुमारस्वामी से पूछे सवाल

n-cheluvarayaswamy-targets-hd-kumaraswamy-prajwal-revanna-case
राष्ट्रीय

पंजाब में परविंदर सिंह झोटा की हत्या मामले में सीएम भगवंत मान की आई प्रतिक्रिया, कहा- दोषियों को मिलेगी सख्त सजा

Punjab CM Bhagwant Mann
राष्ट्रीय

अमित शाह के राहुल गांधी पर आरोपों का हरीश रावत ने दिया जवाब, बोले- घुसपैठियों को देश से बाहर करें

Harish Rawat
राष्ट्रीय

CJP नेताओं की गिरफ्तारी पर भड़के राहुल गांधी को दिल्ली भाजपा अध्यक्ष ने दिया जवाब, तिरंगे वाले दावे पर भी उठाए सवाल

Delhi BJP President Harsh Malhotra
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.