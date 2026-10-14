Patrika Explainer: क्या Supreme Court सीधे CEC को हटा सकता है और अब तक क्या हुआ है?

इंडियन एक्सप्रेस की इनवेस्टिगेटिव रिपोर्ट में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision यानी SIR) को लेकर बड़ा खुलासा होने के बाद राजनीतिक हंगामा शुरू हो गया। दरअसल, रिपोर्ट में बताया गया कि निर्वाचन आयोग (EC) के दो सदस्यों ने बीते कुछ महीनों के दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से असहमति जताई है। रिपोर्ट में SIR को लेकर खुलासा होने के बाद विपक्ष ने मोदी सरकार पर निशाना साधा और ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग की। वहीं CEC के इस्तीफे की मांग को लेकर विपक्षी नेताओं द्वारा सड़क पर भी आंदोलन किया जा रहा है।