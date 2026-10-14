CJP नेताओं की गिरफ्तारी पर भड़के राहुल गांधी को दिल्ली भाजपा अध्यक्ष ने दिया जवाब, तिरंगे वाले दावे पर भी उठाए सवाल

CJP Protest: कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के नेताओं सौरव दास और आशुतोष रंका को पांच दिन की न्यायिक हिरासत पर भेजे जाने के बाद केंद्रीय मंत्री और दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा ने एक साथ कांग्रेस और CJP पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बॉन्ड साइन करने के बाद भी इन लोगों ने जंतर-मंतर पर एक और विरोध प्रदर्शन करने की कोशिश की, इसलिए इन लोगों को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। कांग्रेस पर हमला बोलते हुए हर्ष ने कहा कि कांग्रेस ऐसी पार्टी है जिसने आजादी के बाद सबसे ज्यादा कानून का उल्लंघन किया है।