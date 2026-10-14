CJP नेताओं की गिरफ्तारी पर भड़के राहुल गांधी को दिल्ली भाजपा अध्यक्ष ने दिया जवाब, तिरंगे वाले दावे पर भी उठाए सवाल

दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा (फोटो-IANS)
CJP Protest: कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के नेताओं सौरव दास और आशुतोष रंका को पांच दिन की न्यायिक हिरासत पर भेजे जाने के बाद केंद्रीय मंत्री और दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा ने एक साथ कांग्रेस और CJP पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बॉन्ड साइन करने के बाद भी इन लोगों ने जंतर-मंतर पर एक और विरोध प्रदर्शन करने की कोशिश की, इसलिए इन लोगों को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। कांग्रेस पर हमला बोलते हुए हर्ष ने कहा कि कांग्रेस ऐसी पार्टी है जिसने आजादी के बाद सबसे ज्यादा कानून का उल्लंघन किया है।
हर्ष मल्होत्रा ने CJP के लोगों को न्यायिक हिरासत में लेने के बाद राहुल गांधी के बयान की खुलकर आलोचना की है। हर्ष ने कहा कि राहुल गांधी लोगों को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राहुल देश में अराजकता फैलाने का काम कर रहे हैं। राहुल के सुप्रीम कोर्ट तक के मार्च की आलोचना करते हुए हर्ष ने कहा कि वे चाहते हैं कि भारत के मुख्य न्यायाधीश उन्हें अलग से बुलाएं और उनसे बात करें। जबकि कानूनी प्रावधान है कि वे अपनी याचिका दायर कर सकते हैं और सही कानूनी तरीकों से अपनी बात रख सकते हैं।
हर्ष ने कांग्रेस पार्टी की आलोचना करते हुए कहा कि ये ऐसी पार्टी है, जिसने आजादी के बाद सबसे ज्यादा कानून का उल्लंघन किया है। उन्होंने कहा कि सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू ने संविधान का उल्लंघन किया, फिर इंदिरा गांधी ने किया और अब राहुल गांधी और उनकी पार्टी भी कानून मानने से इनकार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को ऐसे गुमराह करने वाले दावे फैलाने पर शर्म आनी चाहिए।
इससे पहले CJP के नेता अशुतोष रांका और सौरव दास को जंतर-मंतर के पास कथित तौर पर बिना अनुमति प्रवेश करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। CJP के मुताबिक, उनकी टीम जंतर-मंतर पर राष्ट्रीय ध्वज लेकर पहुंची थी और उसने ‘भारत माता की जय’ के नारे लगाए थे। इस पर पुलिस ने दोनों को पांच दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। पुलिस की इस कार्रवाई की राहुल गांधी ने आलोचना की और कहा है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन में तिरंगा फहराना अपराध नहीं है।
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