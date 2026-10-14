संसदीय समिति अब सैटेलाइट इंटरनेट पर चर्चा करेगी, निशिकांत दुबे ने एलन मस्क को दिया जवाब

दुबे ने स्पष्ट कहा कि भारत एक स्वस्थ लोकतांत्रिक और संप्रभु देश है। यह दबाव या सोशल मीडिया के कारण अपनी सुरक्षा नीति नहीं बदलता। उन्होंने मस्क से कहा कि पहले अमेरिका के गरीबों को सस्ती दर पर इंटरनेट दें, फिर आरोप लगाएं। इससे पहले एलन मस्क ने भारत में स्टारलिंक की एंट्री में हो रही देरी को लेकर सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा कि कुछ लोग देश में इंटरनट सेवाओं कॉम्पीटिशन को रोकने की कोेशिश कर रहे हैं।