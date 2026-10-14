14 अक्टूबर 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

राष्ट्रीय

रिलायंस ग्रुप की बड़ी घोषणा, 21-23 अक्टूबर को सब्सक्रिप्शन के लिए खुलेगा JIO का IPO

Reliance Jio: रेगुलेटरी फाइलिंग के अनुसार, डिजिटल सर्विस की बड़ी कंपनी Jio Platforms का इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग (IPO) सब्सक्रिप्शन के लिए 21-23 अक्टूबर को खुलेगा।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Gajanand Prajapat

Oct 14, 2026

Jio Platforms IPO

जियो का आईपीओ 21 अक्टूबर को आ सकता है। (PC: AI)

Jio IPO: टेलीकॉम सेक्टर की बड़ी कंपनी जियो प्लेटफॉर्म (Jio Platform) ने इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग (IPO) के सब्सक्रिप्शन के लिए ऑफिशियल जानकारी दे दी है। रेगुलेटरी फाइलिंग के अनुसार जियो का आईपीओ 21 से लेकर 23 अक्टूबर तक के लिए खुलेगा।

19 अक्टूबर को बड़े निवेशकों के लिए बोली

कंपनी की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक, बड़े संस्थागत निवेशकों यानी एंकर निवेशकों के लिए 19 अक्टूबर को बोली लगाने का मौका होगा। इसके बाद 21 अक्टूबर को आम निवेशकों के लिए IPO खुलेगा और 23 अक्टूबर तक खुला रहेगा। कंपनी ने 14 अक्टूबर, 2026 को रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज (RoC), गुजरात के पास अपना रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (RHP) जमा कर दिया है।

10 रुपये रखी है फेस वैल्यू

जियो प्लेटफॉर्म्स इस IPO के जरिए अधिकतम 27 करोड़ नए इक्विटी शेयर जारी करेगी। कंपनी के अनुसार, ये शेयर IPO के बाद कंपनी की कुल हिस्सेदारी का करीब 2.9 फीसदी होंगे। प्रत्येक शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपये रखी गई है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के योग्य शेयरधारकों के लिए 2,500 करोड़ रुपये तक के शेयर आरक्षित रखे गए हैं। वहीं, कर्मचारियों के लिए 500 करोड़ रुपये तक के शेयर आरक्षित रखे गए हैं। इन शेयरों का आवंटन तय पात्रता और नियमों के मुताबिक होगा।

जियो का कारोबार कितना बड़ा है?

जियो प्लेटफॉर्म्स के तहत रिलायंस के डिजिटल कारोबार आते हैं। इनमें टेलीकॉम सेवा देने वाली रिलायंस जियो इन्फोकॉम भी शामिल है। जून 2026 तक कंपनी के पास 50.6 करोड़ मोबाइल ग्राहक और 26.85 करोड़ 5G ग्राहक थे। कंपनी का दावा है कि उसका 5G नेटवर्क देश के वायरलेस डेटा ट्रैफिक का करीब 60 फीसदी संभालता है।

मुनाफे और कमाई में भी बढ़ोतरी

वित्त वर्ष 2026 में जियो प्लेटफॉर्म्स का मुनाफा 15 फीसदी बढ़कर 30,053 करोड़ रुपये पहुंच गया। इस दौरान कंपनी की सालाना कमाई 14.5 फीसदी बढ़कर 1,46,885 करोड़ रुपये रही।

IPO की तैयारी में अहम कदम

15 अक्टूबर को दोपहर 3 बजे आकाश अंबानी जियो के आईपीओ को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। कॉन्फ्रेंस में जियो आईपीओ से जुड़े सवालों का जवाब भी देंगे। कंपनी ने जून में शुरुआती दस्तावेज जमा किए थे। यह रिलायंस समूह का 2008 के बाद पहला IPO होगा और समूह के किसी उपभोक्ता-केंद्रित कारोबार की पहली शेयर बाजार पेशकश होगी।

WPI Inflation: थोक महंगाई ने बढ़ाई चिंता, सितंबर में 11.39% पर पहुंची, फ्यूल और खाने-पीने की चीजों की बढ़ी कीमतें

ये भी पढ़ें
WPI Inflation

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Jio

Updated on:

14 Oct 2026 07:44 pm

Published on:

14 Oct 2026 07:19 pm

Hindi News / National News / रिलायंस ग्रुप की बड़ी घोषणा, 21-23 अक्टूबर को सब्सक्रिप्शन के लिए खुलेगा JIO का IPO

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

संसदीय समिति अब सैटेलाइट इंटरनेट पर चर्चा करेगी, निशिकांत दुबे ने एलन मस्क को दिया जवाब

Nishikant Dubey On Satellite Internet
राष्ट्रीय

चुनाव आयोग की बात मानने से सरकार ने किया था इंकार तो टीएन शेषन ने इस्तेमाल किया था अपना अधिकार

TN Seshan and Chandrashekhar political history, PM ko bhi dikha di thi power, Election Commission controversy in India
राष्ट्रीय

जंतर मंतर को प्रदर्शन की लिस्ट से हटाने का मामला, अब सुप्रीम कोर्ट पहुंची युवा कांग्रेस, कहा- जगह बदलने से असर कम होगा

Jantar Mantar
राष्ट्रीय

‘तिरंगा लहराना अपराध नहीं’: अभिजीत दीपके ने 16 अक्टूबर को कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में बुलाया

Delhi protest
राष्ट्रीय

त्रिपुरा में 1,536 युवाओं को मिली सरकारी नौकरी, CM माणिक साहा ने सौंपे नियुक्ति पत्र; 152 छात्राओं को स्कूटी

Tripura Government Jobs
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.