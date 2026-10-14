रिलायंस ग्रुप की बड़ी घोषणा, 21-23 अक्टूबर को सब्सक्रिप्शन के लिए खुलेगा JIO का IPO

जियो प्लेटफॉर्म्स इस IPO के जरिए अधिकतम 27 करोड़ नए इक्विटी शेयर जारी करेगी। कंपनी के अनुसार, ये शेयर IPO के बाद कंपनी की कुल हिस्सेदारी का करीब 2.9 फीसदी होंगे। प्रत्येक शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपये रखी गई है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के योग्य शेयरधारकों के लिए 2,500 करोड़ रुपये तक के शेयर आरक्षित रखे गए हैं। वहीं, कर्मचारियों के लिए 500 करोड़ रुपये तक के शेयर आरक्षित रखे गए हैं। इन शेयरों का आवंटन तय पात्रता और नियमों के मुताबिक होगा।