कुपवाड़ा के युवा कारोबारी की कहानी: सरकारी योजना से मजबूत हुआ व्यवसाय, दूसरों को भी मिला रोजगार

PMFME Scheme: कुपवाड़ा में होटल और रेस्टोरेंट का कारोबार करने वाले सोहेल अहमद वार के लिए केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारिकीकरण योजना (PMFME) और बैंकिंग सहायता कारोबार को स्थापित करने और आगे बढ़ाने में मददगार साबित हुई है। सोहेल के मुताबिक, शुरुआत में सीमित पूंजी के कारण उन्हें अपना व्यवसाय खड़ा करने और उसे स्थिर बनाए रखने में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। हालांकि, वित्तीय सहायता मिलने के बाद उन्हें कारोबार में निवेश करने, सुविधाओं में सुधार करने और व्यवसाय का विस्तार करने का अवसर मिला।