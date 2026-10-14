गन्ना किसानों को उचित दाम दिलाने की तैयारी, केंद्र सरकार ने बनाई समिति, MSP पर भी होगी समीक्षा

Sugar Price: भारत में गन्ने की खेती किसानों की आय और चीनी उद्योग से सीधे जुडी हुई है। ऐसे में गन्ने का उचित मूल्य तय करना केंद्र सरकार के लिए एक चुनौति बना हुआ है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने गन्ना किसानों की मांगों और चीनी क्षेत्र से जुडे मुद्दों की समीक्षा के लिए नीति आयोग पूर्व सदस्य प्रोफेसर रमेश चंद की अध्यक्षता में एक समिति गठित की है। यह समिति किसानों को बेहतर पारिश्रमिक, चीनी की न्यूनतम बिक्री कीमत (MSP), गन्ने की रिकवरी जांच और तौल प्रक्रिया में पारदर्शिता जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विचार करेगी।