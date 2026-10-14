त्रिपुरा में 1,536 युवाओं को मिली सरकारी नौकरी, CM माणिक साहा ने सौंपे नियुक्ति पत्र; 152 छात्राओं को स्कूटी

Tripura CM Manik Saha: त्रिपुरा में सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए खुशखबरी सामने आई है। राज्य सरकार ने 1,536 युवाओं को सरकारी सेवा में शामिल होने का अवसर दिया है। मुख्यमंत्री माणिक साहा ने हापनिया स्थित इंटरनेशनल फेयर ग्राउंड में आयोजित कार्यक्रम के दौरान नवनियुक्त शिक्षकों और अन्य विभागों के चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। नियुक्ति पत्र मिलने के बाद युवाओं और उनके परिजनों में खुशी का माहौल देखने को मिला। शरद उत्सव से पहले मिली इस सौगात ने कई परिवारों के चेहरे पर मुस्कान ला दी।