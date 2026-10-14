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त्रिपुरा में 1,536 युवाओं को मिली सरकारी नौकरी, CM माणिक साहा ने सौंपे नियुक्ति पत्र; 152 छात्राओं को स्कूटी

Tripura Government Jobs: त्रिपुरा में मुख्यमंत्री माणिक साहा ने 1,536 युवाओं को सरकारी नौकरी के नियुक्ति पत्र सौंपे। वहीं, मुख्यमंत्री कन्या आत्मनिर्भर योजना के तहत 152 मेधावी छात्राओं को स्कूटी की चाबियां और हेलमेट दिए गए।
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भारत

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Imran Ansari

Oct 14, 2026

Tripura Government Jobs

त्रिपुरा में 1,536 युवाओं को मिली सरकारी नौकरी, फोटो सोर्स- ANI

Tripura CM Manik Saha: त्रिपुरा में सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए खुशखबरी सामने आई है। राज्य सरकार ने 1,536 युवाओं को सरकारी सेवा में शामिल होने का अवसर दिया है। मुख्यमंत्री माणिक साहा ने हापनिया स्थित इंटरनेशनल फेयर ग्राउंड में आयोजित कार्यक्रम के दौरान नवनियुक्त शिक्षकों और अन्य विभागों के चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। नियुक्ति पत्र मिलने के बाद युवाओं और उनके परिजनों में खुशी का माहौल देखने को मिला। शरद उत्सव से पहले मिली इस सौगात ने कई परिवारों के चेहरे पर मुस्कान ला दी।

1,452 ग्रेजुएट टीचर्स को मिले नियुक्ति पत्र

कार्यक्रम में सबसे अधिक नियुक्तियां ग्रेजुएट टीचर्स के पदों पर की गईं। मुख्यमंत्री ने कुल 1,452 ग्रेजुएट शिक्षकों को नियुक्ति पत्र सौंपे। इनमें कक्षा 6 से 8 तक पढ़ाने वाले 766 शिक्षक और कक्षा 9 से 10 तक पढ़ाने वाले 686 शिक्षक शामिल हैं। इन नियुक्तियों से राज्य के स्कूलों में शिक्षकों की उपलब्धता बढ़ाने और शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने में मदद मिलने की उम्मीद है।

असिस्टेंट प्रोफेसर और यूथ ऑर्गनाइजर भी नियुक्त

मुख्यमंत्री माणिक साहा ने उच्च शिक्षा विभाग के 74 असिस्टेंट प्रोफेसरों को भी नियुक्ति पत्र दिए। इसके अलावा युवा मामले एवं खेल विभाग में 10 यूथ ऑर्गनाइजर को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। सरकार की इस पहल का उद्देश्य शिक्षा और युवा विकास से जुड़े विभागों को मजबूत करना है।

152 मेधावी छात्राओं को मिली स्कूटी

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री कन्या आत्मनिर्भर योजना के तहत 152 मेधावी छात्राओं को स्कूटी की चाबियां और हेलमेट भी दिए गए। इस पहल का उद्देश्य छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना और शिक्षण संस्थानों तक पहुंच आसान बनाना है। स्कूटी मिलने से छात्राओं में भी उत्साह देखने को मिला।

युवाओं और महिलाओं के लिए शिक्षा के अवसर बढ़ाने पर जोर

कार्यक्रम में सरकारी नियुक्तियों और छात्राओं को स्कूटी वितरण के जरिए राज्य सरकार ने रोजगार, शिक्षा और महिला सशक्तीकरण से जुड़े प्रयासों को सामने रखा। सरकार पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया, युवाओं के विकास और महिलाओं के लिए शिक्षा के अवसर बढ़ाने पर जोर दे रही है।

कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री माणिक साहा ने एएनआई से बातचीत में त्रिपुरा सरकार की शिक्षा क्षेत्र से जुड़ी मौजूदा और भविष्य की योजनाओं पर भी बात की। नियुक्ति पत्र मिलने से जहां युवाओं को सरकारी सेवा में आगे बढ़ने का अवसर मिला, वहीं स्कूटी वितरण से मेधावी छात्राओं को उच्च शिक्षा जारी रखने के लिए प्रोत्साहन मिला।

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Updated on:

14 Oct 2026 06:08 pm

Published on:

14 Oct 2026 06:08 pm

Hindi News / National News / त्रिपुरा में 1,536 युवाओं को मिली सरकारी नौकरी, CM माणिक साहा ने सौंपे नियुक्ति पत्र; 152 छात्राओं को स्कूटी

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