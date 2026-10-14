प्रज्वल रेवन्ना मामले में कर्नाटक की सियासत गरमाई, चेलुवरायस्वामी ने कुमारस्वामी से पूछे सवाल

N Cheluvarayaswamy on HD Kumaraswamy: कर्नाटक के जल संसाधन मंत्री एन. चेलुवरायस्वामीने केंद्रीय भारी उद्योग एवं इस्पात मंत्री एच.डी. कुमारस्वामी पर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया कि कुमारस्वामी दुराचार के मामले में दोषी ठहराए गए पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना के प्रति सहानुभूति दिखा रहे हैं, लेकिन मामले में कथित तौर पर प्रभावित हुई महिलाओं की परेशानियों की अनदेखी कर रहे हैं।