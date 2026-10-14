प्रज्वल रेवन्ना मामले में कर्नाटक की सियासत गरमाई, चेलुवरायस्वामी ने कुमारस्वामी से पूछे सवाल

चेलुवरायस्वामी ने कुमारस्वामी से पूछे सवाल। फोटो-IANS
N Cheluvarayaswamy on HD Kumaraswamy: कर्नाटक के जल संसाधन मंत्री एन. चेलुवरायस्वामीने केंद्रीय भारी उद्योग एवं इस्पात मंत्री एच.डी. कुमारस्वामी पर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया कि कुमारस्वामी दुराचार के मामले में दोषी ठहराए गए पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना के प्रति सहानुभूति दिखा रहे हैं, लेकिन मामले में कथित तौर पर प्रभावित हुई महिलाओं की परेशानियों की अनदेखी कर रहे हैं।
चेलुवरायस्वामी ने हासन पेन ड्राइव विवाद को लेकर भी कुमारस्वामी को चुनौती दी। उन्होंने कहा कि यदि केंद्रीय मंत्री के पास पेन ड्राइव बांटने वालों के संबंध में कोई जानकारी है, तो उन्हें इसकी शिकायत दर्ज करानी चाहिए। शिकायत मिलने पर कार्रवाई की जा सकती है और मामले की जांच भी शुरू कराई जा सकती है।
चेलुवरायस्वामी ने कहा कि एच.डी. कुमारस्वामी को लगता है कि प्रज्वल रेवन्ना निर्दोष हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्रीय मंत्री प्रज्वल के प्रति सहानुभूति तो दिखा रहे हैं, लेकिन उन सैकड़ों महिलाओं की स्थिति पर ध्यान नहीं दे रहे, जिन्हें कथित तौर पर इस मामले के कारण अन्याय का सामना करना पड़ा।
उन्होंने महिलाओं की स्थिति पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह भी देखा जाना चाहिए कि इन घटनाओं का उनके जीवन और परिवारों पर क्या असर पड़ा है। चेलुवरायस्वामी के मुताबिक, संबंधित महिलाओं की निजी जिंदगी और उनके परिवारों की परिस्थितियों को भी समझने की जरूरत है।
कर्नाटक के मंत्री ने कहा कि यदि कुमारस्वामी के पास हासन पेन ड्राइव मामले में पेन ड्राइव बांटने वालों को लेकर कोई जानकारी है, तो उन्हें संबंधित शिकायत दर्ज करानी चाहिए। उन्होंने आश्वासन दिया कि शिकायत मिलने पर कार्रवाई की जाएगी।
चेलुवरायस्वामी ने कहा, “एच.डी. कुमारस्वामी को लगता है कि प्रज्वल रेवन्ना एक निर्दोष लड़का है। वह पूछते हैं कि हासन पेन ड्राइव विवाद के पीछे कौन था। उन्हें पेन ड्राइव बांटने वालों के खिलाफ शिकायत दर्ज करानी चाहिए, कार्रवाई की जा सकती है। यदि वह शिकायत करते हैं, तो मैं व्यक्तिगत रूप से मुख्यमंत्री से जांच के आदेश देने का अनुरोध करूंगा।”
चेलुवरायस्वामी ने कहा कि मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए कांग्रेस ने बार-बार इस मुद्दे को उठाने से परहेज किया। हालांकि, उन्होंने आरोप लगाया कि कुमारस्वामी लगातार इस मामले को चर्चा में ला रहे हैं।
प्रज्वल रेवन्ना पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा के पोते और एच.डी. कुमारस्वामी के भतीजे हैं। वह जनता दल (सेक्युलर) के पूर्व सांसद हैं। दुराचार के एक मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद वह फिलहाल बेंगलुरु की केंद्रीय जेल में बंद हैं।
इससे पहले मंगलवार को एच.डी. कुमारस्वामी ने प्रज्वल रेवन्ना को जेल स्थानांतरित किए जाने से जुड़े घटनाक्रम के समय पर सवाल उठाए थे। उन्होंने आरोप लगाया था कि जब बिदादी के किसानों का विरोध प्रदर्शन जैसे मुद्दे चर्चा में आते हैं, तब जनता का ध्यान भटकाने के लिए ऐसे मामले सामने लाए जाते हैं।
बेंगलुरु में एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान कुमारस्वामी ने सवाल किया था कि परप्पना अग्रहारा केंद्रीय जेल में कथित घटनाओं को लेकर अधिकारी करीब डेढ़ साल तक क्या कर रहे थे। उन्होंने यह भी पूछा कि बिदादी के किसानों का विरोध प्रदर्शन शुरू होने के समय ही यह मुद्दा क्यों सामने आया।
कुमारस्वामी ने प्रज्वल रेवन्ना को हिंडालगा जेल स्थानांतरित किए जाने और बाद में वापस लाए जाने से जुड़ी मीडिया रिपोर्टों का उल्लेख करते हुए पूछा था कि स्थानांतरण का आदेश किसने दिया, उन्हें वापस लाने का निर्देश किसने दिया और संबंधित फोन कॉल किसने किए। उन्होंने राज्य सरकार से इन सवालों का जवाब देने की मांग की थी।
केंद्रीय मंत्री ने स्पष्ट किया था कि वह प्रज्वल रेवन्ना मामले की जांच के लिए विशेष जांच दल (एसआईटी) गठित किए जाने की आलोचना नहीं कर रहे हैं। हालांकि, उन्होंने कहा कि दूसरे मामलों में भी इसी तरह की गंभीरता दिखाई जानी चाहिए।
पेन ड्राइव तैयार करने और बांटने के आरोपों की जांच पर सवाल उठाते हुए कुमारस्वामी ने पूछा था कि इस मामले में कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया है, कितनी महिलाओं ने शिकायत दर्ज कराई है और अब तक की जांच में क्या सामने आया है।
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