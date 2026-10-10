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‘विदेशी ताकतों के हाथ में खेल रहा विपक्ष’, एलन मस्क और CJP के प्रदर्शन पर CM पुष्कर सिंह धामी का पलटवार

CM Pushkar Singh Dhami: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राहुल गांधी और विपक्ष पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कांग्रेस और CJP पर देश में अराजकता फैलाने का आरोप लगाया। पढ़िए CM धामी का पूरा बयान...
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देहरादून

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Mohsina Bano

Oct 10, 2026

cm dhami

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी (सोर्स-ANI)

CM Dhami Targets Rahul Gandhi and CJP Protest: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और विपक्षी दलों पर तीखा हमला बोला है। एलन मस्क को लेकर राहुल गांधी की टिप्पणी और SIR के विरोध को लेकर विपक्ष पर निशाना साधा है। सीएम धामी ने CJP के विरोध प्रदर्शन पर भी पलटवार किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि विदेशी कंपनियों और विदेशी लोगों के साथ विपक्ष की सांठगांठ साफ दिखाई देती है।

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Updated on:

10 Oct 2026 02:43 pm

Published on:

10 Oct 2026 02:43 pm

Hindi News / Uttarakhand / Dehradun / ‘विदेशी ताकतों के हाथ में खेल रहा विपक्ष’, एलन मस्क और CJP के प्रदर्शन पर CM पुष्कर सिंह धामी का पलटवार

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