‘विदेशी ताकतों के हाथ में खेल रहा विपक्ष’, एलन मस्क और CJP के प्रदर्शन पर CM पुष्कर सिंह धामी का पलटवार

CM Dhami Targets Rahul Gandhi and CJP Protest: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और विपक्षी दलों पर तीखा हमला बोला है। एलन मस्क को लेकर राहुल गांधी की टिप्पणी और SIR के विरोध को लेकर विपक्ष पर निशाना साधा है। सीएम धामी ने CJP के विरोध प्रदर्शन पर भी पलटवार किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि विदेशी कंपनियों और विदेशी लोगों के साथ विपक्ष की सांठगांठ साफ दिखाई देती है।