Haridwar Woman Delivery: हरिद्वार में एक गर्भवती महिला को प्रसव पीड़ा होने पर अस्पताल पहुंचने के बावजूद कथित तौर पर वापस लौटा दिया गया। इसके बाद महिला ने सुभाष घाट पर खुले आसमान के नीचे बच्ची को जन्म दिया। प्रसव के बाद महिला खून से लथपथ हालत में थी। यह देखकर घाट पर मौजूद श्रद्धालु उसकी मदद के लिए आगे आए। एक महिला ने अपनी शॉल से प्रसूता को ढका और लोगों ने पुलिस व एंबुलेंस को सूचना दी। मौके पर पहुंचे पुलिसकर्मी ने भी महिला की मदद की। बाद में मां और नवजात को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां दोनों की हालत स्थिर बताई गई है।