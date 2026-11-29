महिला को अस्पताल से लौटाने का आरोप, गंगा घाट पर दिया बच्ची को जन्म (AI Photo)
Haridwar Woman Delivery: हरिद्वार में एक गर्भवती महिला को प्रसव पीड़ा होने पर अस्पताल पहुंचने के बावजूद कथित तौर पर वापस लौटा दिया गया। इसके बाद महिला ने सुभाष घाट पर खुले आसमान के नीचे बच्ची को जन्म दिया। प्रसव के बाद महिला खून से लथपथ हालत में थी। यह देखकर घाट पर मौजूद श्रद्धालु उसकी मदद के लिए आगे आए। एक महिला ने अपनी शॉल से प्रसूता को ढका और लोगों ने पुलिस व एंबुलेंस को सूचना दी। मौके पर पहुंचे पुलिसकर्मी ने भी महिला की मदद की। बाद में मां और नवजात को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां दोनों की हालत स्थिर बताई गई है।
बताया जा रहा है कि महिला गंगा घाट के आसपास भीख मांगकर अपना गुजारा करती है। प्रसव पीड़ा शुरू होने पर वह इलाज के लिए महिला अस्पताल पहुंची थी। आरोप है कि अस्पताल में उसे पति को साथ लेकर आने की बात कहकर वापस भेज दिया गया। हालांकि, अस्पताल प्रशासन की ओर से अभी तक इन आरोपों पर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है।
अस्पताल से लौटने के बाद महिला गंगा किनारे पहुंची। इसी दौरान सुभाष घाट पर उसने बच्ची को जन्म दिया। प्रसव के बाद महिला की हालत देखकर वहां मौजूद श्रद्धालु तुरंत उसकी मदद के लिए आगे आए। एक महिला श्रद्धालु ने अपनी शॉल से प्रसूता को ढका। वहीं, दूसरे लोगों ने एंबुलेंस और पुलिस को फोन कर घटना की जानकारी दी।
सूचना मिलते ही हरकी पैड़ी चौकी में तैनात कॉन्स्टेबल मान सिंह नेगी मौके पर पहुंचे। उन्होंने महिला को जरूरी मदद दी और उसे अस्पताल पहुंचाने में सहयोग किया। इसके बाद प्रसूता और नवजात बच्ची को अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों के मुताबिक, दोनों की हालत फिलहाल स्थिर है।
इस घटना के बाद महिला अस्पताल की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं। अगर महिला को प्रसव पीड़ा के दौरान अस्पताल से वापस भेजा गया, तो इसकी वजह क्या थी? प्रसव जैसी आपात स्थिति में किसी महिला को इलाज से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। मामले में स्वास्थ्य विभाग से निष्पक्ष जांच कराने और जिम्मेदारी तय करने की मांग की जा रही है। हालांकि, अस्पताल प्रशासन का पक्ष सामने आने के बाद ही आरोपों की पूरी स्थिति साफ हो सकेगी।
बड़ी खबरेंView All
देहरादून
उत्तराखंड