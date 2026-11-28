मेरठ होटल कांड में अब पुलिसकर्मियों की लापरवाही की होगी जांच (PC X/@NCIBHQ)
Meerut Hotel Case: मेरठ के आबूलेन स्थित स्कवायर होटल में युवती को बंधक बनाने, उसके साथ दुष्कर्म करने और सड़क पर पीटने के मामले में अब पुलिसकर्मियों की भूमिका की जांच एसपी देहात करेंगे। एसएसपी बीबीजीटीएस मूर्ति ने इस मामले की जांच एसपी सिटी विनायक गोपाल भोसले से लेकर एसपी देहात अभिजीत कुमार को सौंप दी है। शुरुआती जांच में सदर बाजार पुलिस की लापरवाही सामने आई थी। वहीं, होटल के संचालन और उसके एग्रीमेंट को लेकर भी कैंट बोर्ड ने जांच शुरू कर दी है। मामले में मुख्य आरोपी समेत तीन लोग पहले ही जेल भेजे जा चुके हैं।
युवती के साथ हुई घटना के बाद पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठे थे। मामले में सदर बाजार पुलिस की लापरवाही सामने आने के बाद एसएसपी ने पुलिसकर्मियों की भूमिका की जांच कराने का फैसला लिया। पहले यह जांच एसपी सिटी विनायक गोपाल भोसले को दी गई थी, लेकिन अब इसकी जिम्मेदारी एसपी देहात अभिजीत कुमार को सौंपी गई है। एसएसपी बीबीजीटीएस मूर्ति ने बताया कि इस मामले में पुलिस की क्या कमी रही, इसकी जांच एसपी देहात से कराई जा रही है।
इस मामले में मुख्य आरोपी सलमान, होटल मालिक स्वामीपाडा बुढ़ाना गेट निवासी गोविंद चौरसिया और पबला इंचौली निवासी होटल मैनेजर कृष्णा को पुलिस बृहस्पतिवार को जेल भेज चुकी है। पुलिस ने होटल मालिक और मैनेजर को दुष्कर्म की घटना में सलमान का सहयोग करने का आरोपी बनाया है।
मेडिकल रिपोर्ट में युवती के साथ दुष्कर्म की पुष्टि हुई है। पुलिस अब मामले से जुड़े साक्ष्य जुटा रही है। सीओ कैंट संजय गुप्ता इस मामले की विवेचना कर रहे हैं। उनका कहना है कि जल्द ही मामले में चार्जशीट दाखिल की जाएगी।
होटल के संचालन को लेकर भी जांच शुरू हो गई है। जानकारी के मुताबिक, साकेत निवासी अरविंद अग्रवाल ने होटल का एग्रीमेंट बनाकर गोविंद चौरसिया को ठेके पर दिया था। अब पुलिस ने होटल मालिक अरविंद अग्रवाल से इससे जुड़े दस्तावेज मांगे हैं। जांच की जा रही है कि होटल का एग्रीमेंट कब हुआ और कैंट बोर्ड के तहत आने वाली संपत्ति में इस तरह का एग्रीमेंट मान्य है या नहीं।
सीओ कैंट संजय गुप्ता इस पहलू की जांच कर रहे हैं। कैंट बोर्ड की टीम भी अपने स्तर पर होटल से जुड़े दस्तावेजों की पड़ताल करेगी। एग्रीमेंट के तहत होटल को ठेके पर दिया जा सकता है या नहीं, इसकी भी जांच की जा रही है।
पुलिस जांच में सामने आया है कि युवती को होटल में बिना आईडी के कमरा दिया गया था। होटल के रजिस्टर में भी उसकी एंट्री दर्ज नहीं थी। इसी वजह से होटल मालिक गोविंद चौरसिया की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं। पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि होटल में कमरा देने के दौरान जरूरी नियमों का पालन क्यों नहीं किया गया।
फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं पर जांच कर रही है। एक तरफ आरोपियों के खिलाफ दुष्कर्म के मामले में साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ पुलिसकर्मियों की लापरवाही और होटल के संचालन से जुड़े दस्तावेजों की जांच भी जारी है।
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