Meerut Hotel Case: मेरठ के आबूलेन स्थित स्कवायर होटल में युवती को बंधक बनाने, उसके साथ दुष्कर्म करने और सड़क पर पीटने के मामले में अब पुलिसकर्मियों की भूमिका की जांच एसपी देहात करेंगे। एसएसपी बीबीजीटीएस मूर्ति ने इस मामले की जांच एसपी सिटी विनायक गोपाल भोसले से लेकर एसपी देहात अभिजीत कुमार को सौंप दी है। शुरुआती जांच में सदर बाजार पुलिस की लापरवाही सामने आई थी। वहीं, होटल के संचालन और उसके एग्रीमेंट को लेकर भी कैंट बोर्ड ने जांच शुरू कर दी है। मामले में मुख्य आरोपी समेत तीन लोग पहले ही जेल भेजे जा चुके हैं।